Mozart, la mort de pépé et “le grand huit des émotions

La perte d'un être cher n'est ici qu'une toile de fond ; cette histoire est une célébration de la vie, car elle nous conduit parfois sur des chemins singuliers. Emporté dans un ailleurs, aux côtés d’une ombre, effrayante peut-être, mais surprenante et amicale surtout, son chemin l’amène autour d’un grand bâtiment blanc et d’une lettre, qui s’envole et reste hors de portée...

Mourir... qu'est-ce ?

« Le deuil qui s’en vient, à l’approche de la mort, entraîne des réflexions et des questionnements. Nous avons souhaité que cela intervienne dans les rêves de l’enfant », explique Guillaume Carayol à ActuaLitté. D’ailleurs, les premiers “jets” s’étaient tournés vers Schubert, plus que Mozart, dont finalement les accords auront trouvé plus de vibrations auprès des auteurs.

« La dimension onirique particulièrement dans un album qui ne contient pas de dialogue facilite l’exploration de l’âme humaine. Dans les rêves, que peut-on apprendre ? », interroge le scénariste. En effet, on ne trouvera de texte que deux pages d’échanges épistolaires entre l’enfant et son grand-père.

Et de poursuivre : « Il y avait plus de liberté pour aborder l’ouvrage : même sans savoir lire, le plus jeune lecteur trouvera, à travers les images de Stéphane, peut-être pas des réponses, mais un voyage auquel s’identifier. » C’est ainsi que s’accomplit la prophétie de l’album : « Dans la tristesse, l’émerveillement surgit et la nuit finit par éclairer le jour qui suit... »

Des cases à la symphonie

Né de la collaboration entre l’Orchestre de Picardie et les éditions de la Gouttière, Do Ré Mi Chat est une collection de bandes dessinées symphoniques. Ces albums fusionnent musique classique et bande dessinée.

Chaque histoire puise son inspiration dans une œuvre musicale du Grand Répertoire et est présentée lors d’un concert-BD où l’Orchestre interprète la pièce musicale tandis que la bande dessinée est projetée simultanément sur un grand écran.

Ainsi, la vidéo capturant la performance, le montage de la bande dessinée sur la 35e symphonie de Mozart, ainsi que l’enregistrement de la musique interprétée par les talentueux musiciens de l’Orchestre sont tous disponibles grâce à un QR code intégré dans la bande dessinée.

Apprendre à se confronter

Guillaume Carayol aura connu un parcours professionnel aux mille vies : un passé de footballeur au Toulouse Football Club, des concerts et des albums, résultants d’un passé étudiant très musical, « c’est ma fille qui m’a remis à la lecture », avoue-t-il. Inscrite dans un atelier pour apprendre la bande dessinée, l’enfant prendra son père par la main pour l’amener vers le 9e Art.

« J’avais l’audiovisuel en tête, et de la voir dessiner a relancé cette envie. Mais finalement, les bandes dessinées offrent plus de facilité et de liberté qu’une réalisation. Et les effets spéciaux coûtent moins cher », plaisante-t-il.

Sa première BD, il l’aura publiée avec Stéphane Sénégas, justement, en juin 2022 — Lucien. Rien de commun avec Le Chemin vers Pépé, bien au contraire :

Lucien, le bienveillant balayeur du parc, est un véritable maître des feuilles mortes, un poète des bourrasques qui apprécie les plaisirs simples de la vie. Sa routine est aussi harmonieuse qu’une partition de musique. Il souhaite ardemment que rien ne change. Cependant, comme nous le savons tous, la vie suit son propre cours. Un jour, au cœur même du parc, tout va basculer, plongeant le destin de Lucien dans une obscurité inattendue...

Se tourner vers le futur

« Quand on est sportif, on a toujours la remontada à l’esprit : jusqu’au dernier coup de sifflet, rien n’est jamais achevé », reprend Guillaume Carayol. « Mon métier, je l’exerce avec ce besoin de challenge. Et pour Le Chemin, ce fut pareil. On espère qu’après le concert, ou la lecture, les enfants seront galvanisés, plus à même d’affronter les moments difficiles que l’existence nous réserve. »

Et de glisser : « Dans notre binôme, je sais que je peux m'aventurer vers un côté plus sombre que Stéphane saura dompter à merveille dans sa mise en scène et son dessin. » Alors, cette visite que leur personnage rend à son grand-père reflète forcément l’ascenseur émotionnel, « un grand huit des émotions. Ce n’est pas pour rien si le personnage monte et descend ».

Les places pour le spectacle seront à réserver à cette adresse, pour 18h30 au Grand théâtre d'Amiens.

DOSSIER - 27es Rendez-vous de la BD d'Amiens : 2023