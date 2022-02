Daniel Craig dans une nouvelle mise en scène du Macbeth de Shakespeare

On ne compte plus les mises en scène et adaptation du Macbeth de Shakespeare, sans aucun doute l'une de ses pièces les plus populaires. Après des adaptations cinématographiques signées Orson Welles, Justin Kurzel en 2015, et plus récemment de Joel Coen pour la plateforme vidéo Apple TV+ en 2021, Macbeth retrouve cette fois-ci les planches, mais ne perd pas au change. En effet, c'est au tour de Broadway de s'approprier la pièce du couple royal et assassin d'Écosse.

Une nouvelle production qui « rendra compte de la passion et de la férocité du texte le plus obsédant de Shakespeare comme jamais auparavant », nous promettent les producteurs...

Sur une lande déserte, trois sorcières promettent à Macbeth un destin exceptionnel, il sera roi. Une révélation qui le poussera, avec sa femme avide de pouvoir, à ourdir un complot pour éliminer le roi actuel et le remplacer, avant d'éliminer tous ses rivaux potentiels jusqu'à la folie paranoïaque...

À la distribution, Daniel Craig sera accompagné de Ruth Negga, vue dans Ad Astra de James Gray, dans le rôle de Lady Macbeth, mais également de Phillip James Brannon dans le rôle de Ross, Grantham Coleman dans celui de MacDuff, Asia Kate Dillon dans celui de Malcolm, Maria Dizzia pour Lady Macduff, ou encore Amber Grey dans celui de Banquo, nous apprend Deadline.

À LIRE: le Macbeth de Verdi depuis la Scala de Milan

Un retour pour Daniel Craig à Broadway après avoir joué dans la pièce A Steady Rain, accompagné de l'acteur Hugh Jackman. Quant à Sam Gold, il signera sa troisième mise en scène de Shakespeare après Le Roi Lear en 2019 et Othello en 2016-2017, avec un certain.. Daniel Craig.

Crédtits : discutivo (CC BY-SA 2.0)