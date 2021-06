Un livre géant installé sur les toits de Nantes

Créé en mai 2017, Oh les beaux jours ! est un festival qui souhaite faire découvrir la littérature autrement – c’est-à-dire en la faisant dialoguer avec la musique, la bande dessinée, le cinéma, la photographie, mais aussi avec les sciences humaines et les sciences dures, et plus encore ! Cette année, ce festival littéraire aura lieu à Marseille non pas au mois de mai, mais du 12 au 18 juillet, une édition belle et bien estivale.