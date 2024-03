La librairie où tous les livres sont gratuits

Le pacte avec les lecteurs est simple, ici : entrer, emporter l'ouvrage que l'on a choisi. Mais l'établissement doit sa pérennité à ce que d'autres avant ont déposé des ouvrages achetés, reçus ou trouvés, pour que le catalogue soit constamment alimenté. En somme, dans cette librairie, les livres s'échangent les uns contre les autres, de sorte que personne ne les paye jamais.

Installée dans le centre historique de la ville, Libri Liberi propose de la lecture sans échange économique. Elle s’est pourtant ouverte dans la rue Fondazza, célèbre pour la Social Street — à une quinzaine de minutes à pied de la Piazza Maggiore.

L’année de sa création, une autre librairie s’était ouverte à Naples, LibriLiberi in Movimento : elle repose sur un modèle similaire, qu’un groupe d’amis a décidé d'explorer. « L’idée est de produire ensemble un lieu d’intégration pour les jeunes, mais pas à travers un cheminement artistico-éducatif », expliquaient ses fondateurs à ActuaLitté.

Mais qu’importe d’être le premier ou d’avoir inspiré (ou de s’être inspiré) : Libri Libreri à Bologne attire des visiteurs de toute l’Italie. Anna Hilbe avait elle-même découvert ce concept avec un établissement de Baltimore. Il y a cinq ans, elle a cru en ce projet, s’inspirant d’une librairie de Baltimore et La Libreria delle Donne reposait déjà sur ce fonctionnement. Elle fut rapidement reconnue pour son engagement dans la diffusion culturelle.

On y feuillette les titres sans contrainte, à la recherche d’une rencontre ou en flânant sans but. Quand on trouve, on échange : la pratique du bookcrossing, en vigueur depuis des années désormais fait toute l’identité du lieu.

Chacun prend sans l’obligation de rapporter, mais si l’on aime l’endroit, on n’embarque rien sans échanger. Les dépenses liées au loyer et aux services sont toutes à la charge d’Anna Hilbe, et l’on se demande encore comment le projet fonctionne. L’intelligence et le respect des utilisateurs comme modèle économique, il fallait y croire.

Avec quelque 2000 titres constamment accessibles, et malgré la gratuité, les règles sont strictes. Tout d’abord, Libri Liberi est ouverte cinq heures par jour, le matin de 10 h 30 à 12 h 30 et l’après-midi de 16 h à 19 h. Elle s’appuie sur des volontaires, qui rendent effectivement le service possible, qui malgré la gratuité est soigneusement réglementé. Enfin, interdiction d'emporter plus de trois livres à la fois.

Pas de financements pour y parvenir et pas de réponses à des appels d’offres : Anna Hilbe préfère l’indépendance et l’engagement des volontaires. Étant donné la diversité de l'offre, les utilisateurs sont également divers : de la jeune maman à l’ancien, des étudiants universitaires aux amateurs de cinéma et de photographie.

En entrant dans ce royaume, on est accueilli par cette phrase : « Ce livre ne s’achète et ne se vend pas. » Une belle expérience qui permet non seulement d’encourager à la lecture, mais aussi de créer une communauté de lecteurs vivante et variée.

Crédits photo : Libreria Libri Liberi