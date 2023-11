Quand je suis né, j'étais tellement laid que ma mère a giflé le médecin”  

Israël, c’est la goyisation du juif, sa patriotarisation. L’identité juive de la diaspora s’est, elle, construite sur cet exil après la destruction du Second Temple de Jérusalem par l’Empire Romain : son humour n’a pas de pays, mais se distingue généralement par une ironie, une auto-dérision et le recul de celui qui reste fondamentalement, un autre.

Il puise sa profondeur dans des millénaires de persécutions et ses racines dans une tradition et culture riches, résilientes et variées. La perspective juive, intelligente, ingénieuse, rusée, pessimiste, sarcastique, sage, exagérée, spirituelle… « L'humour juif, c'est de faire rire avec une histoire qui a un double sens et qu'on ne comprend qu'à moitié », résume l’humoriste Judka Herpstu, dit Popeck. Le réalisateur Michel Hazanavicius complète par la voix du franchouillard OSS 117 : « Ah ! J'ai fait de l'humour juif, je crois que c'est quand ce n'est pas rigolo et que ça ne parle pas de saucisses. »

À l’intérieur se rejoue cette grande opposition entre les ashkénazes et leur réjouissante mélancolie existentielle, toute est-européenne, et les sépharades méditerranéens et leur humour généralement plus joyeux et moins intellectuel. Des thèmes principaux se dégagent par ailleurs : le Mariage et la Mère au sommet, mais aussi le Rabbin, le Psy, la Paranoïa, la Mort, la Maladie, le Malheur, l’Exil, la Shoah, l’Amour, l’Amitié, l’Argent, l’Assimilation, l’Athéisme, les New-Yorkais, la Conversion, le Pilpoul, la Houtspa, la Circoncision, la Belle-mère…

Une mine que ce Bouquin de l’Humour juif, pour lequel les auteurs ont dû réaliser des choix drastiques, tant il est possible de remplir une bibliothèque entière de ce patrimoine immatériel de l’humanité. Construit en entrées, l’ouvrage remonte de l'Antiquité au grand Pierre Bénichou, et rassemble plus de 5000 histoires drôles, des textes plus longs - extraits de roman, de sketchs, de dialogues de films ou de séries -, et des citations de grandes figures juives, parfois accompagnées d’une biographie.

Zéro Gravité : quelques saillies drôlatiques de Woody Allen

Les plus forts comme Woody Allen, Groucho Marx ou Pierre Dac… Mais aussi les importants Philip Roth, Lenny Bruce, Jerry Seinfeld, Fran Leibovitz, Romain Gary, Gad Elmaleh, Louis CK, Elie Kakou, Ernst Lubitsch, Mel Brooks, les frères Cohen, Franz Kafka, et même Robert Castel, Marcel Dassault ou Volodymir Zelensky… Et des découvertes pour des personnes comme moi, comme Henny Youngman, Joan Rivers, Zsa Zsa Gabor, Sarah Silverman…

Voici quelques citations et blagues du recueil, sélectionnées dans une pure subjectivité, pour donner une idée du meilleur du meilleur humour du monde :

Je la laisse croire qu'elle peut faire ce qu'elle veut... Et puis je la laisse faire. Groucho Marx

En amour, il y a deux questions : comment et combien. Pierre Dac

J'ai vendu l'histoire de ma vie sentimentale à une maison d'édition. Ils vont en faire un jeu. Woody Allen

J'ai assez d'argent pour le restant de ma vie, à moins que j'achète des choses. Arthur Miller

L'argent est préférable à la pauvreté, ne serait-ce que pour des raisons financières. Woody Allen

Je veux simplement un homme gentil et compréhensif. Est ce vraiment trop demander à un milliardaire ! Zsa Zsa Gabor

Quel est l'utilité du bonheur puisqu'il ne peut pas acheter l'argent ?! Henny Youngman

Je vous aime. - Est-ce que vous le penseriez si j'étais pauvre ? - Oui, mais je ne vous le dirais pas ! Groucho Marx

Une fois, j'ai voulu être athée, mais j'ai laissé tomber : ils n'ont pas de jours fériés. Henny Youngman

J'ai dit à ma belle-mère, « faite comme chez vous ! » Elle m'a répondu : « Dans ce cas, sortez de chez moi ! » Joan Rivers

Si Dieu existe, qu'il le prouve, et s'il n'existe pas, qu'il ait le courage de l'avouer. Pierre Dac

Nous avons payé l'arbitre pour qu'il te déclare vainqueur. Nous avons payé ton adversaire pour qu'il te laisse gagner. Le reste dépend de toi. Groucho Marx

J'ai été kidnappé, mes parents ont agi tout de suite... Ils ont loué ma chambre. Woody Allen

Il ne faut pas avoir peur du Bonheur. C'est seulement un bon moment à passer. Romain Gary

Il n'a pas de chance avec les femmes. La première l'a trompé. Il a trompé la deuxième. Quant à la troisième, le malheureux, il l'a épousée ! Motke Chabad

Un chemin mène au paradis, mille en enfer. Proverbe juif

Mes parents sont restés ensemble plus de quarante ans, mais c'était par pure rancune. Woody Allen

J'adore être mariée. C'est tellement bien de trouver la personne que vous avez envie d'embêter pendant le reste de votre existence. Rita Rudner

Vous ignorez tout d'une femme avant de l'avoir rencontrée dans un tribunal. Norman Mailer

Ma femme et moi avons envisagé le divorce. Mais après avoir demandé un devis aux avocats, nous avons préféré acheter une nouvelle voiture. Henny Youngman

La seule fois où Rifkin et sa femme avaient connu l'orgasme simultané, c'est quand ils avaient divorcé. Woody Allen

Je m'en fiche que vous pensiez que je suis raciste. Je veux juste que vous pensiez que je suis mince. Sarah Silverman

Je t'aime bien, mais qu'est ce que je peux haïr tous les gens qui te ressemblent. Pierre Benichou

Je ne sais pas ce que j'ai en commun avec vous, si ce n'est un énorme besoin d'argent. Pierre Benichou

Quel âge à vos enfants Madame Cohen ? L'avocat a 6 ans et le médecin 3 ans.

je suis très fier de ma montre en or. C'est mon grand-père qui me l'a vendu sur son lit de mort. Woody Allen

Mon psy pense que je suis paranoïaque. Tout cela parce que sur mon vélo d'appartement, j’ai installé deux rétroviseurs. Richard Lewis

Groucho Marx dans La soupe de Canard (1933). Domaine Public.

David s’allonge sur le divan. - Le diagnostic me semble simple. Vous êtes amoureux de votre mère ! - Oh là là, quelle malédiction ! Comment vais-je faire ? Il n’y à rien de grave, c’est courant vous savez… - Mais dans mon cas, il s’agit d’une femme mariée !

- Docteur, j’ai un tracas. Mon mari veut me ressembler. - Expliquez-moi. - Il porte mes vêtement, imite ma voix, se maquille… - Le mieux serait qu’il vienne me voir. - Mais je suis là, docteur !

David consulte un psychanalyste depuis dix ans. Un matin, il décide de faire une grande annonce : - J'ai pris une décision majeure. C’est la dernière fois que je viens vous voir. Mon analyse est terminée. - Ah ! Et pour quelle raison ? - Je pense, M. Cohen, que vous êtes guéri.

Annonce : Homme juif 35 ans, beau, sportif, intelligent, cultivé et ayant le sens des affaires. Recherche jeune femme juive dont le père pourrait l’embaucher.

Juif, c’est pas une religion ! Aucune religion ne fait pousser nu nez comme ça ! Serge Gainsbourg

Vous trouvez que le monde va mal ? Oui, et heureusement. Je n’aurais pas supporté d’aller mal dans un monde qui va bien ! George Wolinski

Je suis tellement grosse que ça me déprime. La nuit dernière, j’ai essayé de me pendre, mais la corde a cassé. Joan Rivers

- Votre film traite de la mort. Quel est votre à la mort ? - Mon rapport à la mort reste inchangé. Je suis définitivement contre. Woody Allen

Je suis né dans la foi hébraique, mais après je me suis converti au narcissisme. Woody Allen

Si j'étais un peu plus humble, je serais parfait. Pierre Bénichou

La discrétion est ma devise. Je ne dis jamais rien. Même sur ma carte de visite, il n’y a rien d’écrit. Groucho Marx

Le contraire de parler n’est pas d’écouter. Le contraire de parler, c’est attendre. Fran Lebowitz

Fran Lebowitz en 2011. Christopher Macsurak. CC BY 2.0.

Le mauvais goût, c’est simplement de dire la vérité avant qu’elle ne soit dite. Mel Brooks

Je me demande si elle a vraiment eu un orgasme pendant nos deux ans de vie commune, où si cette nuit-là, elle a simulé. Woody Allen

Tu accepterais de vivre avec quelqu’un qui est alcoolique et fumeur, qui ne respecte pas le shabbat, injurie Dieu ? Quelqu’un qui n’est jamais de bonne humeur et ne s'intéresse à rien ? - Ah non, je ne le supporterais pas ! - Et bien, ma femme non plus.

La seule chose que nous avons en commun, mon mari et moi, c’est que nous nous sommes mariés le même jour. Phyllis Diller

Le mariage n’est plus ce qu’il était. Quand je rencontre un homme, la question que je me pose, c’est : Est ce que c’est avec lui que j’ai envie que nos enfants passent un week-end sur deux ? Rita Rudner

Je m’en sors plutôt bien, si l’on considère que j’ai triomphalement survécu au nazisme et à deux épouses. Albert Einstein

Beaucoup doivent leur réussite à leur première épouse, et leur deuxième épouse à leur réussite. Franz Kafka

Vous savez ce que ça veut dire de rentrer chez soi le soir auprès d'une petite femme qui vous comble d'amour, de tendresse, d'affection ? Ça veut dire que vous vous êtes trompé de maison. Henny Youngman

– Mon cher Moshe, nous sommes mariés depuis à peine une semaine et déjà tu ne me portes plus aucune attention, toi qui était si amoureux de moi avant les noces ! - Ma chère Rachel, je te dois la vérité. Je ne suis pas attiré par les femmes mariées.

L’Homme dont le destin est de se noyer se noiera dans un verre d’eau. Proverbe juif

Je suis parti de rien et à force de travail, j'en suis arrivé à une extrême pauvreté. Groucho Marx

Ma femme m'a dit : Je veux une explication et je veux la vérité. - Je lui ai répondu : Faudrait savoir ! Henny Youngman

Chez nous, on mangeait à la carte. Celui qui tirait l'as de pique mangeait. Groucho Marx

Voici mes principes, et si vous ne les aimez pas, j'en ai d'autres. Groucho Marx

Le secret de la créativité, c'est de bien cacher ses sources.

Le hasard, c’est Dieu qui se promène incognito. Albert Einstein

Si tu veux faire rire Dieu, parle lui de tes projets. Woody Allen

J'étais tellement amoureux que, dans le taxi, j'oubliais de regarder le compteur. Woody Allen

À sa naissance il était tellement laid que sa mere a failli être antisémite. Woody Allen

Non seulement il est dépressif, mais en plus il est susceptible.

Il y a tellement de choses plus importantes dans la vie que l'argent, mais il faut tellement d'argent pour les acquérir. Groucho Marx