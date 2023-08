Norbert, le bon mauvais copain : parler de la jalousie avec humour

Ryan T. Higgins a d’ores et déjà publié plusieurs titres de sa série Maman Ours Chez Albin Michel Jeunesse : Maman Ours (2016), Bienvenue chez Maman Ours (2017), Maman Ours déménage (2018), Maman Ours Noël (2019), Maman Ours à la rescousse (2020), Maman Ours et le Cousin catastrophe (2021) et Debout, Maman Ours ! (2022). Ils ont été traduits par Françoise de Guibert.

Norbert est un petit porc-épic, tandis que Mireille est un majestueux arbre. Leur complicité les rend heureux. Cependant, quand un autre arbre fait son apparition, l’harmonie est menacée. Norbert craint que Mireille ne le délaisse au profit de ce nouvel arbre. Dans un élan de jalousie, il tente d’éliminer son rival. Mais rapidement, il est tourmenté par la culpabilité, se demandant si faire souffrir Mireille n’est pas pire que de la voir avec un autre compagnon... - Résumé de Norbert, le bon mauvais copain

Pour donner un avant-goût de l'ouvrage disponible en librairie dès aujourd'hui, voici un extrait :