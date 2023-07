Les libraires de L'Écume des Pages sortent du silence : “Nous ne vous laisserons pas tomber

Fonds savoureux à Paris en matière de sciences humaines, catalogue de quelque 40.000 références, L’Écume des Pages est située dans l’enfilade des Deux Magots et du Flore. Difficile d'imaginer librairie plus germanopratine. Aujourd’hui mise en vente par les quatre héritiers du fondateur, elle intéresse le groupe Vivendi, futur propriétaire de Lagardère (Hachette Livre), qui a ouvert des négociations exclusives.

ANALYSE – Pourquoi Vivendi rachète L'Écume des Pages ?

Jusqu’à présent silencieux, les libraires s’expriment dans les colonnes de ActuaLitté. Une adresse aux lectrices et lecteurs, autant qu’aux « amis de la librairie », pour enfin donner leur point de vue, après avoir subi l’information.

Il y a une semaine jour pour jour, nous apprenions, en même temps que vous, que la librairie où nous travaillons pour certains depuis plus de vingt ans changeait de main pour passer, possiblement, à celle du groupe Vivendi. Si vos messages n’ont pas tardé à affluer en nombre, témoignant d’une inquiétude certaine et d’une incompréhension quant à ce choix, nous, libraires de l’Écume des Pages, souhaitions bénéficier d’un espace de parole digne de ce nom. Nous profitons donc de ce communiqué pour vous dire — ce que vous savez sans doute — que notre attachement à cette librairie, qui est un lieu de travail, certes, mais aussi un lieu de vie, de jour comme de nuit, est indéfectible. Nous comprenons vos doutes concernant la suite des choses, mais assumons la posture suivante que les stoïciens n’auraient pas désavouée : puisque ni la vente ni l’achat de la librairie ne dépendent de nous, nous pouvons, en revanche, vous assurer que nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour conserver intacts tous les gestes qui nous sont chers. Entendez par là que nous resterons fidèles à l’image que nous avons incarnée depuis toujours, au service d’une offre éditoriale plurielle et exigeante, que nous continuerons de défendre des livres hors du commun, que nous prodiguerons quoi qu’il arrive nos conseils avec la même envie, qu’en un mot nous ne vous laisserons pas tomber. Et que nous comptons sur vous pour assurer la réciproque. Car c’est ce que nous sommes : des libraires. Des passeurs de livres pour qui le passage importe peut-être davantage encore que l’objet lui-même. Votre soutien est donc plus que jamais le bienvenu. Bien à vous,

– Les libraires de l’Écume des Pages

L'Écume, des pages au chapitre

À ce jour, la somme de 4,5 millions € qu’a proposée le patron, Yannick Bolloré, supplanterait donc celle d’un collectif « ayant la passion du livre, un attachement au quartier et les moyens d’investir », nous expliquent des proches du dossier. Un montant qui aura, pour partie, provoqué cette consternation — presque autant que la manière dont l’argent est arrivé sur la table.

La librairie fut convoitée à d’autres époques de sa vie : un groupe éditorial avait envisagé d’y déplacer l’un de ses points de vente. L’opération n’aboutira pas, le montant demandé dépassait l’investissement envisagé…

ÉTUDE - France : La survie des librairies, "une anomalie économique" ?

Avec une vingtaine de salariés (dont 15 équivalents temps plein et une personne en apprentissage qui passera en CDI fin juillet), la librairie se porte bien, nous explique-t-on. « Elle est plutôt bien administrée », nous assure-t-on. De fait, la librairie appartient aux actionnaires, mais les salariés la pilotent au quotidien de manière autonome.

Ce fonctionnement, avec l’équipe en place, avait ainsi motivé le projet d’acquisition de David Frèche, avant tout soucieux « que rien ne change », souligne-t-il à ActuaLitté. Impliqué personnellement, il a même organisé un espace de vente de livres dans sa boutique de Saint-Tropez : en faisant un peu de place, il a remplacé les vêtements par des livres que choisit L’Écume des Pages. Depuis quelque temps, un prix littéraire baptisé Méduse a également vu le jour, avec la complicité de la librairie.

Un collectif se monte

Alors que, quelques mois plus tôt, L’Écume des Pages n’existait même pas dans le scope de l’empire Bolloré, comment survient un tel revirement ? Surtout que, depuis plusieurs mois, des tractations avaient débuté avec un premier repreneur intéressé, installé dans le monde numérique. « Pas convaincant », nous précise-t-on, laconiquement.

La direction de l’établissement sollicite alors David Frèche : « La fermeture de La Hune m’avait réellement attristé. Je n’ai nullement vocation à devenir libraire, malgré nos liens avec L’Écume. J’avais simplement assuré au directeur que dans l’hypothèse où la vente du fonds de commerce survenait, j’interviendrais. » Quand, en avril, les propriétaires de la librairie font part de leur intention de céder la librairie, la résistance se met en place.

David Frèche, en première ligne du collectif de repreneurs, entre alors en échange d’informations. « Le tour de table avait réuni des personnalités aux activités très distinctes. » Toutes avaient en commun cette affection pour les lieux – et pour la littérature. « Le projet devenait simple : disposer d’actionnaires pour qui le retour sur investissement n’était pas vital. Seule la pérennité de l’entreprise leur importait, avec la préservation des salariés. »

Retournement de situation...

Très rapidement, un montant de 4 millions € que réclament les actionnaires remonte au collectif. Une somme qui dépasse allègrement les calculs de valorisation en vigueur, dans ce cas de figure, « même à Saint-Germain », ajoute un commerçant du quartier. Le collectif se met en œuvre de réunir l'enveloppe, puis une autre nouvelle surgit : les propriétaires dévoilent une exclusivité signée avec le premier acquéreur. Mais l’on présente des gages : si ces passionnés s’alignent, l’exclusivité tombera et ils l’emporteront.

La démarche est singulière, mais qu’importe : il faut sauver L’Écume, la mousse et les embruns, de la vague brisante qui adviendrait en cas de fermeture. D’autant que le premier acheteur est aux abonnés absents. La librairie serait sauvée… ou presque : le 1er juillet, une réunion mobilise la direction, avec un invité inattendu. Yannick Bolloré intervient et les propriétaires dévoilent l’entrée en discussions avec Vivendi.

Pris de court

« Nous avons découvert ces négociations exclusives le jour même de l’annonce dans la presse », se souvient un salarié. Les quatre héritiers de la famille Besançon informeront ainsi les libraires, peu avant que Le Monde ne dégaine l’information. « Le projet que nous avions porté résultait de l’équipe », note David Frèche. « En dépit de la différence d’offre, il méritait d’être plus encore pris en considération. » Comprendre : en regard de la somme qu’avançait Vivendi.

« Des mois d’échanges, avec un projet plus viable, balayés », ajoute un libraire. « Et l’on nous a présenté Vivendi comme solution pérenne, sans que cela ne souffre de contestation. » Ces dernières arrivèrent rapidement, dans la presse, par l'intermédiaire du Syndicat de la librairie française ou encore à travers les courriers d'autrices et d'auteurs reçus depuis l'annonce.

Naviguer entre écueils et récifs

L’intervention récente de la Maire de Paris n’a pas non plus aidé : Anne Hidalgo a pris une position politicienne farouchement anti-Bolloré. Mais il y a loin de la coupe aux lèvres, empêcher la vente. Une sortie que, d’ailleurs, les libraires ne commentent tout bonnement pas.

« La problématique de nos commerces est foncière : avec un taux de rentabilité de 0,5 à 1 % dans les bonnes années, la librairie est un secteur complexe », analyse un confrère de la rive droite. « Dans le cas présent, Vivendi n’a pas le souci financier qui en découle : ce rachat tient avant tout de la danseuse qu’on est disposé à entretenir pour soigner son image. »

Un éditeur souligne : « Depuis le passage des équipes de Vivendi à la Foire du livre de Brive, ils apprennent les codes de l’édition, lentement, pour s’intégrer, aussi bien que se blanchir. Placer des pions et disposer de points de vente, c’est un classique des groupes éditoriaux. Vivendi aspire à un rôle majeur, très bien : cela ne se réalisera pas sans un porte-étendard. »

Pérennité et indépendance ?

Contrairement aux journalistes du JDD (filiale de Vivendi, via Lagardère), qui ont reconduit leur grève jusqu’à ce 11 juillet, les salariés de L’Écume des Pages n’envisagent pas un débrayage de protestation. Certes, on ne leur a pas imposé Geoffroy Lejeune à la tête de l’entreprise — alors que le Journal du Dimanche compose désormais avec l’ancien directeur de la rédaction de Valeurs actuelles. Des circonstances bien distinctes entre le média et la librairie, mais des craintes de dérives qui se rejoignent.

Vivendi a promis « de poursuivre l’excellent travail effectué par toute l’équipe de “L’Écume des Pages” que nous souhaitons conserver dans son intégralité ». Et d’ajouter : « Notre intention commune est d’assurer la pérennité de ce lieu de culture au cœur de Paris et de veiller à conserver l’identité forte, ainsi que l’esprit d’indépendance et d’éclectisme de la librairie. »

Pour le collectif et les salariés, bien de tous et l’avenir de l’établissement demeurent la priorité. Après tout, comment la pérennité et l’indépendance s'articuleraient-elles mieux qu’à travers un projet ayant l'adhésion des libraires ? La réponse tiendrait, hélas, en quelques chiffres : les 500.000 € de plus que Vivendi avance pour l'achat...

Crédits photo © L'Écume des Pages