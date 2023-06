Guerre de Louis-Ferdinand Céline adapté pour le théâtre

La pièce, qui dure 1h20, sera proposée du 7 au 29 juillet 2023 à 17h20, avec relâche les lundis, au Théâtre du Chêne noir d’Avignon. Elle s’inscrit dans la programmation « Off » du célèbre festival de l’été de la ville en tant que « Création Avignon 2023 ».

Celui qui co-dirige le Théâtre de l’Œuvre avec François-Xavier Demaison, a été épaulé par Bérangère Gallot pour la transposition du texte de l’auteur de Féerie pour une autre fois sur les planches.

Peurdu-Sur-La-Lys

Le roman commence sur le réveil du soldat Ferdinand au milieu des cadavres (on ne dira pas à l’école). Hagard et blessé à la tête et au bras, il se met en route, et délire sur-le-champ de bataille : il « cause » à ses camarades morts, et même au roi Krogold… Avant de s’évanouir au bout de ses hallucinations. « Tout s’est arrêté autour d’une rivière qui coulait de la lune. »

Il est alors emmené dans un premier hôpital, puis transféré dans un second, installé dans la ville inventée de Peurdu-Sur-La-Lys. La suite racontera sa convalescence dans les bourdonnements incessants, suite à cette balle à la tête. Des vertiges, des nausées, beaucoup de vomi, et l’impossibilité de dormir : « Il faut de la joie, du relâchement, de l’abandon » pour se laisser aller dans les bras de Morphée. Ferdinand est à cran. « J’ai attrapé la guerre dans ma tête. »

Les premières pages sont embrouillées dans la confusion d’un moribond, mais dans une certaine fidélité biographique, quand la suite bascule dans le fantaisiste réjouissant, ordurier, amer, du plus grand écrivain français du XXe siècle. « Je suis doué pour l’imagination, je peux bien le dire sans vexer personne. » Le style évolue alors, et devient plus saccadé.

On est encore loin de l’écriture qui se déploiera à partir de Guignol’s Band, à coup de trois points ; plus proche du Voyage ou de Mort à Crédit, ses textes les plus « classiques ». La verdeur célinienne fonctionne à plein, l’oralité. Le texte fait plus que tenir, malgré son statut de brouillon.

Une beauté démesurée

Un récit romancé intense, agressif, touchant, comique et lyrique. Tout le talent littéraire de Céline se manifeste à travers son style argotique, amplifié et exubérant, d’une beauté démesurée. Céline explore la mort, le sexe, la trahison, la folie humaine et l’horreur.

Si la publication de ce roman, mais également Londres, La Volonté du roi Krogold et de la version enrichie de deux tomes de la Pléiade, imprimés en 2022 et en 2023, ont été de beaux succès éditoriaux pour l’éditeur Gallimard, ce dernier est aujourd’hui en attente d’une assignation imminente.

Ils ont été tirés des 6000 feuillets manuscrits retrouvés en 2021 dans la malle, que les descendants de Céline n’ont pas autorisés à publier. À titre de dommages et intérêts, il est demandé au tribunal que leur soient versés 2 € par exemplaire écoulé, et ce depuis la mise en place des livres.

Crédits photo : Domaine public