Whitehorse, la bande dessinée adaptée au théâtre

Sébastien Tessier et Guillaume Laurin font également partie de la distribution avec six autres comédien·ne·s (Charlotte Aubin, Joey Bélanger, Éric Bernier, Marie Brassard, Sonia Cordeau et Étienne Lou) tous et toutes réunis chez Duceppe jusqu’au 8 mars et sous la direction de Simon Lacroix.

À l’issue du laboratoire, l’équipe de Couronne Nord captera la mise en lecture du texte afin de permettre au public de découvrir le fruit de ses explorations via la webdiffusion. Cette captation, réalisée par Léa Dumoulin avec la participation de Samuel Cantin, promet de marier habilement les univers de la scène et de la BD. Whitehorse sera disponible en vidéo sur demande (VSD) sur duceppe.comdu 8 au 13 mars 2021.

Le couple formé de Henri, misanthrope, et Laura, comédienne à l’aube du succès, commence à se désintégrer lorsque cette dernière a l’opportunité d’aller tourner un film sur les caribous à Whitehorse avec le détestable réalisateur prodige Sylvain Pastrami… L’amour saura-t-il survivre au cruel milieu du cinéma québécois ?

Fondée en 2012 par Julie Groleau, Patrice Laliberté et Guillaume Laurin, Couronne Nord, compagnie de production multidisciplinaire, s’affaire à raconter des histoires aussi poignantes qu’originales. Misant sur les nouvelles manières de raconter et de diffuser, Couronne Nord a produit, entre autres, le spectacle-événement Détruire, nous allons de Philippe Boutin, avec des chorégraphies de Dave St-Pierre, présenté au OFFTA 2013.

Ils ont produit également la série Web Game (r) qui compte à ce jour plus de 2 millions de visionnements. C’est en 2019 que la jeune compagnie marque l’histoire en produisant Jusqu’au déclin, le premier film québécois entièrement financé par Netflix, film ayant cumulé 21 millions de vues sur la plateforme à travers le monde en un mois.

crédit photo © Danny Taillon