Au théâtre, James Bond est une femme

L’actrice Suzuho Makaze sera la première femme à incarner James Bond. Elle tiendra le premier rôle dans la version théâtrale de Casino Royale, imaginée par la Takarazuka Revue, annoncée pour le mois de mars de l’année prochaine. La pièce sera écrite par Shuichiro Koike, d'après le roman de Ian Fleming paru en 1953, le premier à mettre en scène l'agent secret James Bond.



Notons toutefois que la comédienne ne jouera pas une version féminine de l’espion britannique, mais James himself. Car l’une des particularités de la Takarazuka Revue est de confier tous les rôles de ses pièces à des femmes, quel que soit le sexe du personnage. La compagnie existe depuis 1913 au Japon, comme une réponse au Kabuki, où tous les rôles sont joués par des hommes.

Les travaux de Ian Fleming, ainsi que le personnage de l’agent 007, font d’ores et déjà partie du domaine public au Japon, et ce depuis 2015. La pièce intitulée Casino Royale : My name is Bond, sera ainsi une version non officielle et librement adaptée du roman éponyme de Ian Fleming, explique le site spécialisé Mi6-HQ.

Pour autant, au cinéma, la productrice Barbara Broccoli a confirmé que James Bond continuera d’être incarné par des hommes. Elle avait déclaré à Variety en 2020 : « Il peut être de n’importe quelle couleur, mais il doit rester un homme. Je pense que nous devons créer de nouveaux personnages pour les femmes — des personnages féminins forts. Je ne suis pas intéressé par la transformation d’un rôle masculin pour qu’une femme puisse le jouer. Je pense que les femmes sont plus intéressantes que cela. »

