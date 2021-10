Quand Batman rencontre l'art séculaire du théâtre Kabuki...

Lettres d'automne... Deux semaines pour donner à voir, entendre et partager une œuvre littéraire francophone en présence et avec la participation de son auteur. L’invité d’honneur choisit un thème comme fil rouge du programme et s’entoure de nombreux artistes, écrivains, éditeurs, musiciens, peintres... dont l’oeuvre entre en résonance avec la sienne, ou qu’il souhaite faire découvrir au public.