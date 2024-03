Shakespeare : Othello à Broadway, avec Denzel Washington et Jake Gyllenhaal

Dans cette nouvelle interprétation, ce dernier incarnera le rôle-titre d'Othello, avec Jake Gyllenhaal dans le rôle de l'infâme Iago, qui manipule le Maure de Venise en lui faisant croire à l'infidélité de sa femme. Le personnage de Desdemona, l'épouse, reste à être attribué. Le théâtre où se déroulera la pièce n'a pas encore été défini, révêle par ailleurs le New York Times.

Othello est une tragédie de William Shakespeare écrite aux alentours de 1603. Elle explore les thèmes complexes de la jalousie, de la trahison, du racisme et de l'amour à travers l'histoire d'Othello, un général au service de Venise. La pièce se distingue par sa profonde exploration psychologique des personnages, en particulier celle d'Othello, dont la descente dans la folie et la jalousie conduit à des actes tragiques et irréparables.

La dernière production d'Othello à Broadway remonte à 1982, mettant en vedette James Earl Jones et Christopher Plummer. Le drame a connu plusieurs adaptations cinématographiques, dont celle de 1995 par Oliver Parker, avec Laurence Fishburne et Kenneth Branagh, et la version antérieure de 1951 réalisée par Orson Welles, critiquée à ses débuts et aujourd'hui classique du 7e art.

Denzel Washington, acteur oscarisé pour Training Day et Glory, avait précédemment brillé à Broadway dans la reprise de 2018 du Marchand de glace est passé d'Eugene O'Neill. Ayant débuté au théâtre en 1998, il a aussi interprété un rôle principal dans Barrières d'August Wilson, adapté au cinéma en 2016 sous sa direction et celle de Kenny Leon. L'acteur s'est également illustré dans La tragédie de Macbeth de Joel Coen, sorti en 2021.

Jake Gyllenhaal, de son côté, nominé pour un Tony Award pour son rôle dans Sea Wall/A Life en 2019, a également été acclamé pour ses performances dans Sunday in the Park With George, un classique de Stephen Sondheim, et Constellations à Broadway.

Crédits photo : Toglenn (CC BY-SA 4.0) / MTV UK (CC BY 3.0)