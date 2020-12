Le Conseil d'État confirme la fermeture des théâtres et salles de spectacle

Depuis le 29 octobre, et ce malgré un « allégement » des mesures sanitaires pour les particuliers et certains secteurs, notamment les commerces, les théâtres, salles de spectacle et autres cinéma sont fermés au public, sur décision du gouvernement.

« La méthode surprend et n'est pas acceptable : aucune concertation comme le recommande le conseil scientifique lui-même, aucune prise en compte des protocoles sanitaires très stricts mis en place dans les lieux de spectacle et de cinéma, ou consacrés aux arts visuels, aucune prise en compte de la mobilisation et du travail des équipes artistiques et des lieux qui ont œuvré sans relâche pour être au rendez-vous », indiquait un communiqué unitaire cosigné par une quinzaine d'organisations des secteurs du cinéma, du théâtre, des musiques actuelles et de l'art vivant, mi-décembre, pour protester contre une fermeture imposée jusqu'au 7 janvier 2021.

Un certain nombre d'organisations ont saisi le Conseil d'État, dans des procédures de « référé-liberté », pour que celui-ci rende un avis sur les fermetures et, si possible, les annule. Toutefois, le juge des référés du Conseil d’État rejette, ce 23 décembre, ces demandes.

« Le juge des référés relève que la fermeture au public de ces lieux culturels porte une atteinte grave aux libertés, notamment à la liberté d’expression, à la liberté de création artistique, à la liberté d’accès aux œuvres culturelles et la liberté d’entreprendre », souligne le Conseil d'État. Le juge relève aussi que des protocoles sanitaires stricts ont été mis en place et, respectés, réduisent considérablement les risques de contamination.

POLITIQUE: quelle cohérence pour les décisions sanitaires concernant la culture ?

Ainsi, « [l]e maintien de la fermeture de ces lieux culturels n’est justifié que dans un contexte sanitaire particulièrement défavorable » : « La mesure de fermeture n’est donc légale que tant que demeure un niveau particulièrement élevé de diffusion du virus au sein de la population, susceptible de compromettre à court terme la prise en charge, notamment hospitalière, des personnes contaminées et des patients atteints d’autres affections. »

Pour le Conseil d'État, donc, aucune illégalité dans ces fermetures, et pas d'atteintes disproportionnées aux libertés mises en cause par ces dernières.

La décision est disponible en intégralité ci-dessous.

Photographie : Andy Roberts, CC BY 2.0