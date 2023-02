André Dussollier met la littérature sens dessus dessous

Sens dessus dessous poursuit l’œuvre du comédien, entamée voilà plus d’une vingtaine d’années avec Monstres sacrés, sacrés monstres. Présenté en novembre 2001, le spectacle réunissait textes et poèmes, « sans aucun critère que mon amour pour eux et mon plaisir de les vivre ».

Évidemment, le sacré se désacralise pour mieux se partager : les paroles de Sacha Guitry faisaient écho à celles de Prévert, ou encore Rostand, Musset, Hugo, et j'en passe et j'en oublie. Deux ans plus tard, une édition audio sortait chez Gallimard (coédition Deux Ailes productions), pour une heure de délices.

La littérature, exercice de One Man Show

Avec un nouvel assemblage d’extraits d’œuvres, le comédien évoque les illustres – lui-même étant devenu l’un de ces sacrés monstres, ou montre sacré ?

« Virtuose de la langue, magicien des mots, orfèvre du phrasé, interprète inventif à l’infini, conteur hors pair, André Dussollier est devenu ce sacré monstre de la scène (et de l’écran !), un artiste rare et exceptionnel ayant placé l’exigence et la finesse au sommet de son engagement », précise la présentation de son spectacle.

Hommage à Devos

Après cinquante ans de carrière, Dussolier compte quelque 250 films, téléfilms et pièces de théâtre. Soulignons tout particulièrement les 400 représentations de Novecento d’Alessandro Baricco. Une performance qui lui valut le Molière du meilleur comédie en 2015.

Cette nouvelle pièce, qu’il a conçue et réalisée, réunit donc une nouvelle salve de ces géants littéraires. « De sa voix délicieusement magnétique, de son regard perçant d’acuité, de son expressivité hors du commun, il nous charme et nous ensorcelle pour nous entraîner dans son imaginaire sans limites », indique le théâtre.

Alors oui, certains reviennent, car incontournables quand d’autres apparaissent : Michaux, Dubillard, ou Devos… dont l’un des sketches a donné le nom du spectacle.

Modernité des Anciens

À l’instar d’un autre grand lecteur, Fabrice Luchini, Dussolier s’investit d’une mission : « Aujourd'hui, avec la profusion de médias et leur langue parlée, la littérature reste trop souvent dans les livres », explique-t-il à l’AFP. Et de citer le poème de Victor Hugo, Jeunes gens, prenez garde aux choses que vous dites (paru en 1888 dans le recueil posthume Toute la Lyre). Un propos étonnamment contemporain et qui résonne si bien à l’époque des fake news :

Jeunes gens, prenez garde aux choses que vous dites. Tout peut sortir d'un mot qu'en passant vous perdîtes. Tout, la haine et le deuil ! - Et ne m'objectez pas Que vos amis sont sûrs et que vous parlez bas... - [...] Ce mot que vous croyez qu'on n'a pas entendu,

Que vous disiez si bas dans un lieu sourd et sombre,

Court à peine lâché, part, bondit, sort de l'ombre !

Tenez, il est dehors ! Il connaît son chemin.

Il marche, il a deux pieds, un bâton à la main,

De bons souliers ferrés, un passeport en règle ; – Victor Hugo

L'écrit, encore et encore

Mais le bonheur de réciter ces œuvres l’emporte avant tout. « Quand on les dit, ces extraits de romans, poèmes ou monologues qui m’accompagnent depuis toujours prennent toute leur ampleur. Leur donner vie permet de les ressusciter », poursuit-il.

Luchini, ainsi que Daniel Prevost, Isabelle Huppert et Dany Boon seront par ailleurs à l’affiche du prochain film de François Ozon, Mon crime, avec Dussolier. Une autre inspiration littéraire, puisqu’inspirée de la pièce coécrite par Georges Berr (1867-1942), sociétaire de la Comédie-Française et Louis Verneuil (1893-1952). Tous deux signèrent 25 pièces ensemble.

Sens dessus dessous, spectacle littéraire a démarré le 18 janvier jusqu’au 25 mars, pour 60 représentations en tout, avant une tournée.

Crédits photo © Pauline Maillet