BD : les dix indispensables de l'ACBD pour l'été 2023

À partir de la liste de toutes les nouveautés bande dessinée parues entre le 1er novembre 2022 et le 5 juin 2023, les 95 membres actifs de l’ACBD ont choisi, chacun, 10 albums qui leur ont semblé incontournables. Cette liste est le résultat de leur vote.

Les albums à emporter cet été sont :

1629 ou l'effrayante histoire des naufragés du Jakarta - Tome 1 : L'Apothicaire du diable, de Thimothée Montaigne et Xavier Dorison (Glénat)

Une aventure des Schtroumpfs d'après Peyo - Tome 1 : Qui est ce Schtroumpf ?, de Tebo (Le

Lombard)

Contrition, de Keko et Carlos Portela (trad. Alexandra Carrasco, Denoël Graphic)

La Femme à l'étoile, d'Anthony Pastor (Casterman)

Frontier : explore-expand-escape, de Guillaume Singelin (Rue de Sèvres-Label 619)

Gone with the Wind, de Pierre Alary (Rue de Sèvres)

Musée, de Christophe Chabouté (Vents d'Ouest/Musée d'Orsay)

The Nice House On The Lake - Tome 1, de Martinez Alvaro et James Tynion IV (tras. Maxime Le Dain, Urban Comics)

Océan express, de François Ayroles (L'Association)

La Petite Lumière, de Grégory Panaccione (Delcourt)