Ebook : le SNE expérimente une nouvelle procédure anti-piratage

La ruée vers les métadonnées a commencé de longue date dans l’édition. Informations fondamentales, elles constituent une carte d’identité de l’ouvrage — titre, auteur, résumé, couverture, éditeur, etc. Et lui assurent cette unicité qui empêchera de le confondre avec tout autre. Or, dans la vente en ligne comme ailleurs, l’enjeu premier réside dans cet étrange apophtegme : Découvrabilité.