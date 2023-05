La nouvelle La vie de Chuck, de Stephen King, portée à l'écran

Mike Flanagan est également au scénario et endosse le rôle de producteur exécutif pour Intrepid Pictures. C’est la société de production FilmNation Entertainment qui est à l'initiative du projet.

Une maison hantée

La nouvelle, entre récit horrifique et drame, raconte la vie de Charles « Chuck » Krantz, à rebours : de sa fin à l’hôpital, en passant par ses problèmes conjugaux et familiaux, son goût du spectacle, jusqu’à une maison hantée de sa jeunesse...

L’équipe du film travaille sur le scénario depuis plusieurs mois, qui est achevé selon Deadline, en attendant le lancement du tournage. En revanche, aucune date n’a encore été avancée.

La production explique qu'il s’inspirera d'autres adaptations d'œuvres de Stephen King, dont Stand By Me, par Rob Reiner, mais aussi Les Évadés, avec Morgan Freeman et Tim Robbins, ou encore La ligne verte, avec Tom Hanks et Michael Clarke Duncan, tous deux réalisés par Frank Darabont.

Le populaire Tom Hiddleston devrait jouer le personnage principal, Charles Krantz. Récemment, l'acteur britannique est apparu dans le film Avengers : Endgame, d’Anthony et Joe Russo, et en 2022 dans la mini-série, The Essex Serpent, tirée de l’ouvrage du même nom de Sarah Perry.

Mark Hamill incarnera Albie, le grand-père paternel qui a élevé, avec sa femme Sarah. De son côté, Mark Hamill a repris son rôle de Luke Skywalker dans la dernière trilogie Star Wars, les séries The Mandalorian et Le Livre de Boba Fett. Il a aussi fait une apparition dans la version Netflix de Sandman de Neil Gaiman.

Toujours sur Netflix, il participe à l’adaptation de la nouvelle d’Edgar Allan Poe, La chute de la maison Usher, portée par Mike Flanagan et prévue pour cette année.

Stephen King (sur)adapté ?

Parmi les dernières adaptations des titres de Stephen King pour la télévision et le cinéma, on peut citer celle d'une autre nouvelle du recueil Si ça saigne : Le téléphone de M. Harrigan. L'œuvre a été produite par Netflix, avec Donald Sutherland, mais également Jaeden Martell, vu dans les deux longs-métrages Ça (Trad. William Olivier Desmond).

Par ailleurs, un prequel de ce même célèbre roman de 1986 est toujours en développement du côté de HBO Max. Un projet notamment porté par Andy Muschietti, réalisateur des deux adaptations pour le cinéma, qui est ici à la production exécutive.

Enfin, une adaptation pour le cinéma du deuxième roman du maître de l’horreur édité en 1975, Salem (trad. Christiane Thiollier, Joan Bernard et Dominique Defert), est prévue pour 2023. L’œuvre avait déjà connu une première adaptation en mini-série en 2004 pour la chaîne américaine TNT.

À la manœuvre, un autre maître de l’horreur, James Wan, qui sera à la production. Le chef d'orchestre des deux premiers Insidious et de Conjuring laissera les rênes de la réalisation à Gary Dauberman, également au scénario.

Crédits photo : La Grande Librairie