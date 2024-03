La Grande Librairie : ce que “partir” veut dire

Psychothérapeute de renom spécialiste du grand âge, la lumineuse Marie de Hennezel a longuement travaillé en unité de soins palliatifs. Avec L’éclaireuse (Actes Sud), une série d'entretiens menés avec le journaliste Olivier Le Naire, elle se penche sans tabou sur son propre parcours, son expérience et son engagement passionné auprès des plus vulnérables. Une leçon d'humanité sur l’aventure de la vie.

Des vies, on peut dire que François Sureau en a vécues beaucoup. Avocat, militaire, haut fonctionnaire, académicien mais surtout homme épris de lettres, il convoque avec S’en aller (Gallimard) ses pérégrinations aux côtés d’écrivains voyageurs qui l'ont inspiré - de l’exilé Victor Hugo jusqu’à Chateaubriand, en passant par Rimbaud.

Dans La marche (Autrement), réédition de 2015, le paléoanthropologue Pascal Picq revient sur l'évolution de l'espèce humaine, et sur les liens entre le fait de marcher et notre capacité à créer et à penser. Ce n'est pas Kant ou Socrate qui nous diront le contraire. Un essai passionnant et érudit qui nous donnera l'envie de prendre la route.

Et on la prendra, justement, avec le maître de la bande-dessinée qu’est Manu Larcenet. L’auteur de Blast, du Combat ordinaire et du Retour à la terre propose une magnifique variation sur le roman de Cormac McCarthy, La route (Dargaud). L'histoire du lien puissant unissant un père et son fils, dernier bastion d’une humanité qui tente de survivre à la barbarie, alors qu’ils traversent les paysages désolants d’une Amérique post-apocalyptique.

On s’en ira aussi à la rencontre de Pierre Bergounioux dans sa maison corrézienne bordée par la forêt, sur le plateau de Millevaches. Cet immense écrivain de l’intime, de la terre et des métamorphoses du monde rural nous confiera un peu de son parcours à l’occasion de la parution en poche de son récit Le matin des origines (Verdier).

Enfin, en quête de nouvelles lectures, on fera escale dans la charmante bourgade de Montcuq, dans le Lot ! Direction Livres, Books & Company, la librairie de Nathalie Dabadie, dotée d’un salon de thé, d’un rayon anglophone et d’un espace culturel où il est possible de se prélasser dans le jardin. L’occasion de parler de livres propices à l'évasion.

Rendez-vous le 27 mars, à 21 h, sur France 5...