Deux romans d'apprentissage féminins dans Au bonheur des livres

Marie Darrieussecq publie Fabriquer une femme (Ed. P.O.L), un roman d'apprentissage au féminin qui suit les aventures de deux amies adolescentes, Solange et Rose, dans les années 1980. Le livre est rempli d'humour et de souvenirs d'époque, et on y retrouve également des personnages et situations de certains livres précédents de l'autrice. C'est un manifeste énergique et léger pour la liberté.

Fabriquer une femme suit l'histoire de deux amies adolescentes, Solange et Rose, alors qu'elles entrent dans l'âge adulte dans les années 80. De la province basque à Bordeaux puis à Paris, les deux jeunes femmes vivent des destins à la fois liés et différents. Rose poursuit des études de psychologie et reste fidèle à son premier amour, Christian, tandis que Solange multiplie les aventures et devient mère à l'âge de quinze ans. Ses parents devront s'occuper de son enfant, et Solange se lance dans une carrière d'actrice plus ou moins réussie. Marie Darrieussecq décrit avec un réalisme audacieux, parfois cruel, les expériences et les choix qui façonnent la vie de ces deux femmes dans ce grand roman d'apprentissage.

Dans son nouveau roman, J'ai pêché, j'ai pêché dans le plaisir (Ed. Grasset), Abnousse Shalmani nous emmène à Téhéran en 1955, où la grande poétesse Forough Farrokhzad rencontre un jeune homme érudit et francophile, Cyrus. La romancière fait ainsi se croiser les destinées de deux femmes exceptionnelles, à des époques distinctes et dans des contextes différents, mais unies par un commun désir d’émancipation et de liberté artistique.

À Téhéran en 1955, la poétesse Forough Farrokhzad, alors âgée de seulement vingt ans, voit sa vie bouleversée lorsqu'elle rencontre Cyrus, un jeune homme érudit et francophile, qui lui traduit les poèmes de Pierre Louÿs en persan et lui raconte la vie de son grand amour, Marie de Régnier. Forough, qui a été mariée à l'âge de 16 ans à un artiste sans fantaisie et qui est bridée par sa famille et les mœurs de son pays, est fascinée par la vie de Marie, une femme gracieuse, intelligente et perverse qui est l'une des reines de la très libre Belle Époque à Paris. Au fil de la parution de ses recueils, Forough provoque scandale sur scandale en célébrant la chair, la vie et l'émancipation. Elle ne se renie pas et cheminera toute sa vie avec l'histoire de Marie de Régnier et de Pierre Louÿs au cœur, au point de venir à Paris avec Cyrus sur les traces des deux amants et de leur cohorte d'amis, tels que Claude Debussy, Marcel Proust, Léon Blum, Liane de Pougy et Nathalie Clifford-Barney.

Ces deux livres devraient nourrir une discussion passionnante sur la place des femmes dans la littérature et nos sociétés, hier et aujourd'hui, en Orient et en Occident.