Bertrand Mandico, Emily Bronté et Blaise Cendrars sur France Culture

Les auteurs invités sur France Culture du lundi 1er au dimanche 7 avril :

LE BOOK CLUB / Marie Richeux

Du lundi au vendredi de 15h à 16h

Lundi 01/04 : Avec Le réalisateur Bertrand Mandico et l’essayiste et vidéaste Pacôme Thiellement pour la parution de Déviations, deux scrapbooks mis en miroir : Permissive films (Il ne suffit pas de regarder pour voir) de Bertrand Mandico et Des fleurs pour Frankenstein de Pacôme Thiellement (Anima)

Mardi 02/04 : Avec Stéphanie Chaillou pour Le goût de la trahison (Notabilia)

Mercredi 03/04 : Avec Lukas Bärfuss pour Le carton de mon père (Zoé, trad. Bertrand Chartreux et Eberhard Spreng) et Gaëlle Obliégy pour Sans valeur (Bayard)

Jeudi 04/04 : Avec Jo Nesbø pour Rat Island (Gallimard/ Série noire, trad. Céline Romand-Monnier)

Vendredi 05/04 : dans la bibliothèque de la circassienne et chorégraphe Chloé Moglia

L’ENTRETIEN LITTÉRAIRE / Mathias Enard

Le samedi de 15h à 15h30

Entretien avec l’universitaire Claude Leroy, spécialiste de l’oeuvre de Blaise Cendrars, à l’occasion de la ré-édition des oeuvres complètes Tout autour d’aujourd’hui, dont le volume 12 (parution en mars 2024)

POÉSIE ET AINSI DE SUITE / Manou Farine

Le samedi de 15h30 à 16h

Avec Beata Umubyeyi Mairesse, à l’occasion de la commémoration des 30 ans du génocide des Tutsis au Rwanda, pour Culbuter le malheur (éditions Mémoire d'encrier). Un double recueil de poèmes, écho à son récit Le convoi (Flammarion) ou comment reprendre la main sur son histoire, si souvent racontée par d’autres.

LES BONNES CHOSES / Caroline Broué

Le dimanche de 12h à 12h30

Avec La romancière Muriel Barbery

Dans le débat critique :

LES MIDIS DE CULTURE – Le débat / Géraldine Mosna-Savoye et Nicolas Herbeaux

Du lundi au vendredi de 12h à 12h30

Lundi 01/04 : Poésie - Diane Seuss, frank : sonnets (Castor Astral) et Blandine Merle, Naître et mourir (Gallimard) avec les critiques Anne Dujin et Sarah Al-Matary

Dans les fictions :

LE FEUILLETON / Coordination Blandine Masson

Du lundi au vendredi de 20h30 à 21h

Rediffusion Les hauts de Hurlevent (Wuthering Heights) d'Emily Brontë

Avec notamment Clotilde Mollet (Mrs Dean), Guillaume Durieux (Heathcliff), Laurent Cléry (Lockwood)

Réalisation Juliette Heymann

SAMEDI FICTION / Coordination Blandine Masson

Le samedi de 20h à 21h

Rediffusion Nous cheminons entourés de fantômes aux fronts troués de Jean François Vilar

Avec notamment Antoine Mathieu , François Loriquet , Bruno Paviot , Lenka Luptakova

Réalisation Sophie-Aude Picon

Crédits photo : Bertrand Mandico (Christelle Perrin, CC BY-SA 4.0)