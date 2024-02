Billy, cow-boy amateur : les albums de Catharina Valckx à l'écran

Réalisée par Antoine Rota et Caz Murrell, la série Billy le Hamster Cowboy a été produite par Dandelooo, NeXtFrames Media, Atmosphere Media et Digital Graphics Animation. Selon France Télévisions, elle « permet de mettre en avant ce qui est cher aux enfants de cet âge : vivre des aventures, avoir des amitiés fortes et variées avec des copains aux physiques et aux caractères différents ».

« Catharina [Valckx] — Néerlandaise ayant vécu en France pendant toute son enfance — a écrit et dessiné 7 albums dont Billy est le personnage central. Un héros de tous les jours, comme chaque enfant qui s’identifie à lui, fort et sensible à la fois », soulignent les producteurs de la série dans une note d'intention.

Billy a grandi dans le Far West, bercé par les récits captivants de son papa, ancien baroudeur. Il a déjà sa panoplie de Cow-Boy et surtout il a son envie, grande comme lui, de vivre la grande aventure dans ce terrain de jeux fabuleux qui lui tend les bras chaque matin : le Far West ! Alors il entraîne avec lui son inséparable ami Jean-Claude, le ver de terre, et sa complice Suzie, la petite furette, et c’est parti ! – Synopsis de la série

Petit changement par rapport aux albums publiés par L'école des loisirs : la souris Josette a été remplacée par une furette, dénommée Suzie.

Avant tout destinée aux enfants de 4 à 6 ans, l'adaptation s'appuie sur une animation 2D, avec des décors peints à la gouache.

Le premier album mettant en scène Billy, Haut les pattes !, a été publié en 2010, et le dernier en date, Billy à l'envers, en 2022.