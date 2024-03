Le gangster devenu romancier : Loïc Lery, une rédemption

Né en Martinique dans une famille de sept enfants, Loïc Léry est le fils d'un marin pêcheur et d'une fonctionnaire hospitalière. Dans les années 70, le Bumidom organise le déplacement de milliers de "Domiens" vers Paris et la province. Loïc, alors âgé de 13 ans, est envoyé à Paris où il est confronté au racisme qui le pousse à quitter l'école deux ans plus tard.

À 17 ans, Loïc enchaîne les petits boulots : balayeur, coursier, vendeur dans la téléphonie et agent à l'hôpital Necker. Il rencontre sa femme avec qui il aura deux enfants. Avec peu de ressources, le couple s'isole. C'est à cette période que Loïc rejoint le gang des Antillais qui s'adonne au braquage de bureaux de poste à la fin des années 1970 à Paris. Surnommé "Le Colibri", il est arrêté le 12 octobre 1979.

Dessin du procès de Loïc Lery

En attendant son jugement, Loïc est incarcéré à Fleury-Mérogis. Après une rixe, il est placé en isolement et découvre les écrits d'Angela Davis, Frantz Fanon, Cheikh Anta Diop et Aimé Césaire. Le choix de ses lectures interpelle le directeur de la prison qui fait appel à Patrick Chamoiseau, alors éducateur social auprès des jeunes incarcérés, pour le suivre.

Chamoiseau, futur lauréat du Goncourt pour son roman Texaco, se lie d'amitié avec Loïc et lui offre un cahier en lui conseillant de faire de la plume son arme. Depuis sa cellule, Loïc écrit sans relâche et manque les promenades quotidiennes.

Devant le Palais de Justice

En décembre 1984, il termine son livre Le Gang des Antillais, tandis que son procès se profile. Envoyé à la prison de Poissy, il obtient son transfert à Fort-de-France deux ans plus tard. En Martinique, son livre est un succès, mais pas assez pour subvenir à ses besoins. Il devient alors pêcheur comme son père, puis agent hospitalier comme sa mère. En 2016, son polar est adapté au cinéma par Jean-Claude Barny, qui y voit un récit résonnant avec sa propre histoire et celle de ses parents.

Quarante ans plus tard, à 64 ans, Loïc n'a pas perdu son envie d'écrire. Il partage son temps entre son travail en milieu hospitalier à Fort-de-France et l'écriture de romans policiers. Les réalisateurs Sonia Medina et Stéphane Krausz sont partis à sa rencontre pour retracer son parcours, du flingue au stylo.

Loïc Léry, du flingue au stylo, un film de Sonia Medina et Stéphane Krausz (52 minutes) Productions Zycopolis Productions France Télévisions Martinique La 1ère. Diffusion sur France 3 le 1er avril à 23 h 40.

Dans sa maison

Crédits photo : Loïc Lery devant la maison d'arrêt Fleury-Mérogis © Zycopolis Productions