Nous l’avons trouvé sur le bord du lit, fixant la fenêtre, assis en tailleur

L'album sort ce 19 avril.

Olivier : l'homme et l'enfant

« Voici l’histoire d’un homme qui m’a immédiatement bouleversé, au premier regard. D’ailleurs, il était de dos. Nous sommes entrés avec le médecin dans sa chambre et l’avons trouvé sur le bord du lit, fixant la fenêtre, assis en tailleur. Une posture qui m’a paru étrange pour un adulte…

Puis, son regard m’a frappé : fuyant, il exprimait un malaise compréhensible, mais qui évitait de se confronter au médecin. Exactement comme l’aurait fait un enfant. Et à mesure que j’ai découvert Olivier, j’ai compris et me suis senti viscéralement une mission de protecteur, au point que cela m’obsédait.

Évidemment, il y avait autre chose. Cette fragilité chez Olivier m’a renvoyé à un épisode de ma propre enfance : un jeune garçon, Maxime, qui était violemment maltraité par d’autres à l’école. Avec un paroxysme de méchanceté et de sadisme devant lequel je n’ai pas su l’aider ni lui venir en aide. J’ai fui, pour ne pas assister à ça, incapable de croire ce que je voyais.

EXTRAIT – "Les soins palliatifs, ces montagnes russes permanentes"

Et cette culpabilité, je l’ai longtemps portée, jusqu’à Olivier, qui fit remonter ce problème irrésolu en moi. J’ai alors contacté la sœur de Maxime… le reste est assez triste. Cette histoire dans l’histoire c’était l’occasion d’apporter un message contre les maltraitances et le harcèlement en milieu scolaire. Autant que de m’adresser à Maxime, aujourd’hui décédé : j’aurais pu l’aider et je ne l’ai pas fait.

Dans les yeux d’Olivier, j’ai retrouvé ce regard d’enfant. Celui qui questionne, interdit : “Je ne mérite pas qu’on me fasse du mal.” et qui était le même que celui de Maxime. Grâce à mon patient, je me suis peu soigné. Mon ambition n’a jamais été de faire pleurer en racontant ces histoires ni de verser dans le pathos. En fait, je débriefe avec moi-même, sur des moments clefs de l’existence d’autres que je vis avec eux.

Cette fois, c’est un peu moi qui me suis réconcilié avec mon passé. Je ne l’avais pas changé, mais un peu réparé. »

[Ndlr : le livre Constellation est dédié à Maxime et Helena, sa soeur]

La fille de la cheffe du bloc

« Cette histoire qui ouvre le livre remonte à mes premières années de formation. Elle dissone d’ailleurs avec le reste de l’album, de par son côté farce burlesque, un peu stupide. Je n’avais pas l’intention d’être malhonnête avec les lecteurs : juste d’ouvrir avec un récit qui installe un décor, sans plomber l’ambiance. Et elle avait eu beaucoup de succès sur Instagram.

Tout part d’une incompréhension : la cadre, notre responsable, lance à l’infirmier de ne pas oublier de raser les sourcils d’une patiente, pour son opération. Mais pas n’importe laquelle : la fille de la cheffe du bloc. Moi, je suis étudiant, au plus bas de la hiérarchie et je ne m’amuserai certainement pas à contester une demande émanant directement de la responsable. Après tout, la pilosité est un nid à bactéries et dans les protocoles chirurgicaux, on rase bien…

Alors pourquoi j’avais ce scrupule qui me disait qu’on allait faire une boulette ?

J’ai joué avec un diablotin et un ange, comme dans les dessins animés, pour égayer encore l’ensemble. Et puis, ces réflexions de mecs “les sourcils, ça repousse”, qui montrent toute l’incompréhension qui se trame : des hommes qui négligent un point et des femmes qui ont une tout autre lecture. Mais on lui a bien rasé les sourcils. La fille avait bien exprimé un froncement de sourcils (tant qu’elle les avait), trouvant la méthode peu habituelle. Mais on l’a fait.

Quand la cadre l’a appris, une atmosphère pesante a envahi la pièce : on avait vraiment commis une mégaboulette. La cadre est entrée dans une colère noire – alors qu’elle était à l’origine de ce quiproquo. En même temps, elle s’est trouvée confrontée à elle-même et son comportement : elle n’était déjà pas particulièrement drôle. En essayant de faire de l’humour, elle s’était totalement plantée.

Des années plus tard, j’ai appris que cette histoire s’était changée en légende urbaine dans l’hôpital : on raconte encore l’histoire d’une patiente venue pour une chirurgie visant à lui gommer les cernes, à qui on a rasé les sourcils. Mon collègue de l’époque, qui travaille toujours dans l’établissement, aurait d’ailleurs pu me faire retomber la faute dessus.

Mais il a assumé la bévue, avec une preuve de solidarité admirable – et aujourd’hui, ce moment extrêmement embarrassant est devenu un souvenir amusant. »

