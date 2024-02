Hulu veut toujours porter à l'écran les livres de Sarah J. Maas

En 2021, Sarah J. Maas se réjouissait elle-même, sur son compte Instagram, du développement d'une série autour de sa saga Un palais d'épines et de roses, pour une diffusion à suivre sur la plateforme Hulu. Elle indiquait alors travailler avec le scénariste Ronald D. Moore, bien connu dans le domaine de l'imaginaire pour Star Trek : Premier Contact (1996), Battlestar Galactica (2003) ou encore Outlander (2014).

Une pilote était alors en cours d'écriture, réunissant les deux plumes. Depuis, la plateforme et l'autrice restent muettes sur les suites du développement, laissant craindre un abandon pur et simple du projet. Après une rumeur sur ce point, des sources ont bel et bien confirmé que le travail continuait.

Toutefois, tient à préciser Variety, les fans feraient bien de prendre leur mal en patience. Si la série reste « en développement » chez Hulu, celui-ci ne serait plus « actif ». Une façon polie de signifier que l'adaptation ne fait pas vraiment partie des priorités du moment. La grève des scénaristes et des acteurs de 2023 n'aurait pas vraiment aidé, en reléguant le projet à un futur plus ou moins lointain...

La multinationale Disney décidera de l'avenir de cette adaptation en série, produite par sa filiale 20th Television et potentiellement diffusée par une autre de ses propriétés, Hulu.

Un public serait sans aucun doute au rendez-vous pour une version audiovisuelle d'Un palais d'épines et de roses, saga publiée en France par les éditions de la Martinière dans une traduction d'Anne-Judith Descombey. Le tome 1, paru pour la première fois en 2017, s'est écoulé à 80.000 exemplaires, et le tome 2 à environ 55.000 exemplaires (chiffres Edistat).

Au total, la saga compte à ce jour 4 tomes (où s'intercale un tome 3.5, soit 5 livres en tout). Sans le vouloir, les conservateurs réactionnaires, aux États-Unis, ont apporté un surplus de popularité à la série en tentant de l'interdire dans les bibliothèques scolaires et publiques, en raison de la présence de quelques scènes de sexe.