La Grande Librairie, sage comme une image

Jean-Paul Dubois propose, dans son nouveau roman L’origine des larmes (Éditions de l’Olivier) un récit grinçant sur la disparition. En piste, son fameux anti-héros qui s’appelle toujours Paul, un père qui meurt deux fois, et combien de névroses familiales... Prix Goncourt pour Tous les hommes n’habitent pas le monde de la même façon, celui qui a choisi l’écriture au nom de la liberté a bien des leçons de sagesse à nous enseigner.



Tout comme Lydie Salvayre, plus insolente que jamais dans Depuis toujours nous aimons les dimanches (Seuil), une drôle d’invitation aux délices de la flânerie et de l’oisiveté. Face à l’injonction à la productivité, cet essai est aussi un éloge de la lecture et de l’épanouissement que nous procure la paresse, dans la lignée des plus grands penseurs et poètes, de Virgile à Michaux, en passant par Baudelaire.



Connaissez-vous Apollonios de Tyane ? Maxime Rovère, historien de la philosophie, nous fait découvrir ce sage oublié de la Grèce antique en nous plongeant dans un voyage initiatique à travers les continents. Le Livre de l'amour infini (Flammarion), quelque part entre le document, le conte et le roman, convoque les sagesses de l’Inde, de la Grèce ou de l’Afrique.

On se promènera aussi dans le musée du Louvre avec un poète dont on dit qu’il a réinventé la poésie arabe. Le dernier recueil d’Adonis, né en Syrie, exilé au Liban puis en France depuis 1980, multiplie les ponts entre les langues, les cultures, les époques. Dans Le Louvre, espace de l’alphabet à venir (Seghers), il parcourt les œuvres des antiquités orientales et les mythes mésopotamiens pour nous livrer sa pensée sur hier, aujourd’hui et demain.



Et puis, À quoi songent-ils, ceux que le sommeil fuit ? (Notabilia) C’est une question que pose Gaëlle Josse dans un très beau recueil de textes à mi-chemin entre la nouvelle et la poésie. Qui sont ces noctambules dont elle fait le portrait ? Avec tant de sensibilité, ils nous parlent d’introspection, de résistance et de l’importance du souvenir.

Enfin, comme chaque semaine, La Grande Librairie fait un saut en librairie indépendante. À Cahors, la pittoresque Fourmi rouge a ouvert il y a 5 ans. Ses propriétaires, Sarah Philippe et Anne-Lise Y Leang, nous guident dans des choix de lectures propres à cultiver notre sagesse.