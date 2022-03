Après les films, le roman culte de Stephen King, Ça, adapté en série

La série, dont le titre provisoire est Welcome To Derry, sera écrite et produite par Jason Fuchs, rapporte Deadline. Ce dernier a entre autres été scénariste pour l'adaptation de Peter Pan de J. M. Barrie, Pan, sorti en 2015, ou du film Argylle, adapté du roman éponyme d'Ellie Conway, et prévue pour 2023 sur la plateforme Apple TV+. Si on sait déjà que la série sera tournée dans les studios de la Warner Bros, en revanche aucun nom d'acteur n'a encore été révélé pour reprendre le rôle du clown démoniaque, Grippe-Sou.

Cette série se déroulera avant les événements de l'adaptation cinématographique construite en deux chapitres, dont le Chapitre 1 avait notamment rassemblé à l'époque plus de deux millions de spectateurs en France. Avant cela, un premier téléfilm en deux parties avait également été tiré du célèbre roman de Stephen King en 1990, avec Tim Curry dans le rôle du clown effrayant.

Le roman raconte l'histoire de deux enfants, dans leur petite ville de Derry, Ben, Eddie, Richie et la petite bande du « Club des ratés », confrontés à l’horreur absolue : Ça. Cette chose épouvantable, tapie dans les égouts et capable de déchiqueter vif un garçonnet de six ans... Vingt-sept ans plus tard, l’appel de l’un d’entre eux les réunit sur les lieux de leur enfance. Car l’horreur, de nouveau, se déchaîne, comme si elle devait de façon cyclique et régulière frapper la petite cité...

A LIRE:L'adaptation en série du Talentueux M. Ripley de Patricia Highsmith se dévoile

La série, basée surtout sur la franchise cinématographique, mènera aux événements du premier opus. Deux films qui ont rapporté, ensemble, plus de 1,1 milliard de dollars au box-office mondial. Quant au livre, il a été classé par le Publishers Weekly comme le roman le plus vendu aux États-Unis en 1986. Il permit notamment à l'auteur de Shining (Trad. Joan Bernard) de remporter le prix British Fantasy en 1987.

Crédits : Warner Bros