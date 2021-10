Netflix adapte une nouvelle de Stephen King, Le téléphone de M. Harrigan

Après l’adaptation de Dans les hautes herbes, la plateforme mondiale de streaming vidéo Netflix décide d'adapter une nouvelle fois le maître de l'horreur en littérature.

Dans une petite ville américaine, Graig, un jeune garçon, se lie d’amitié avec un milliardaire en fin de vie et reclus, M. Harrigan. Lorsque ce dernier meurt, Graig va être amené à communiquer avec le mort, et ce, grâce à l’iPhone qui a été enterré avec le milliardaire...

C'est Jaeden Martell, présent dans Ça et Ça : Chapitre 2, adapté du roman homonyme de Stephen King, qui jouera le rôle du jeune garçon, alors que Donald Sutherland interprétera le rôle de M. Harrigan. Sutherland, qui joua également le rôle de Richard Strake dans la première adaptation en mini-série en 2004 pour la télévision du roman Salem de Stephen King...

Cette nouvelle adaptation des écrits de l'auteur de Simetierre (trad. François Lasquin) sera produite par Jason Blum, Ryan Murphy et Carla Hacken. Par ailleurs, c’est John Lee Hancock, réalisateur de The Blind Side, et plus récemment d'Une affaire de détails, qui sera au scénario et à la réalisation.

La production de Mr. Harrigan’s Phone devrait débuter au mois d'octobre et le film devrait être disponible sur Netflix à partir de 2022. Espérons que cette nouvelle adaptation d'un Stephen King s'approche de films tels que Shining ou Misery.

via Hollywood Reporter, Looper

Crédits : Donald Sutherland dans Dirty Sexy Money (jcshoelvr, CC BY-SA 2.0)