Les malvenus, une “guerre diabolique” orchestrée par Virginie Despentes

Parasyte : The Grey, future adaptation en prise de vue réelle de Netflix, s'inspire du manga culte, Parasite, de Hitoshi Iwaaki, qui s'est vendu à plus de 25 millions d'exemplaires dans plus de 30 régions et pays. Située dans un nouveau lieu avec de nouveaux personnages, la série, disponible sur la plateforme américaine à partir du 5 avril prochain, s'inscrira dans l'univers de sa source, mais proposera un récit inédit.