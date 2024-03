Le Journal des enfants dit “Au revoir” à ses lecteurs

Voici l'ultime message, pragmatique, que laisse le JDE à ses près de 40.000 jeunes lecteurs hebdomadaires, pour la version imprimée, selon le groupe EBRA.

Associé au quotidien régional L'Alsace, et membre du groupe EBRA qui rassemble une dizaine de médias locaux, de Strasbourg jusqu'à Avignon — dont Le Progrès, Le Dauphiné Libéré ou L'Est Républicain —, le Journal des enfants était disponible chez les marchands de journaux de 23 départements de l'est de la France.

Faute de moyen, l'hebdomadaire publie donc son dernier numéro ce jeudi 28 mars 2024. Une disparition qui provoque la tristesse de son équipe éditoriale, qui poursuivait depuis 40 ans la mission que s'était lancée Béatrice d'Irube d'aider les enfants à devenir « de vrais citoyens avec un esprit critique ». Sans oublier la tristesse de nombre de ses lecteurs, petits comme grands, qui dévoraient les articles du JDE, et dont L'Alsace a relayé les témoignages :

- Bonjour, je suis super triste que vous arrêtiez. J’ai appris beaucoup de choses que je ne connaîtrais pas sans vous. J’ai lu beaucoup de JDE et je trouvais ça génial. Chaque semaine, j’avais besoin de lire mon JDE. Merci beaucoup pour tout !

- Avec mes frères, on est triste que ça s’arrête. Parce qu’on aimait bien lire les articles, regarder les photos et faire les jeux. On est tristes pour vous. J’ai un petit frère qui a 8 mois et qui ne pourra pas vraiment connaître le JDE.

- Vous étiez une sorte d’adulte responsable infiltré dans l’univers des enfants, qui nous permettait à nous, parents, de proposer une voix cultivée et sensée, autre que la nôtre, et qui passait parfois mieux auprès des jeunes lecteurs.

- À la base, il était destiné à mes filles, et puis très vite j’ai été accro, le gardant égoïstement rien que pour moi ! J’ai beaucoup appris en le lisant et jamais je n’ai été lassée. Maintenant j’ai 61 ans, mes filles ont quitté la maison, il était mon unique divertissement. Vous allez me manquer.