Ils se revendiquent d'Apostrophes ou Radioscopie : Les Inactuels

Sans allégeance politique ni idéologique, Les Inactuels défient la domination des médias traditionnels « qui ont fait du parti pris, de la médiocrité et de l’insignifiance leur modèle économique », assurent-ils. Leur objectif est de former des citoyens éclairés plutôt que de divertir des consommateurs passifs.

À ce jour, Les Inactuels ont mis en ligne trois émissions disponibles sur YouTube : une série de rencontres avec les esprits les plus brillants de notre époque, dont les œuvres et les travaux éclairent la vie moderne.

Chacune aura été soigneusement préparée et se compose de deux parties distinctes : une série de questions ouvertes permet à l'invité de développer sa pensée et sa vision du monde actuel, suivie d'un court questionnaire de Proust pour conclure l'entretien sur une note plus légère.

De nombreuses personnalités ont ainsi accepté d'y prendre part, notamment l'essayiste Bertrand Allamel, le critique littéraire Juan Asensio et l'historien des idées Pierre-Yves Rougeyron.

Sans aucun financement pour l'heure, Les Inactuels organisent un crowdfunding pour couvrir les coûts de production et promouvoir un journalisme culturel d'excellence. Pour diversifier leurs contenus et toucher un public plus large

Avec une exigence de qualité à la fois journalistique et scénographique, ils entendent s'appuyer sur une communauté comptant plus de 100.000 spectateurs au cours de l'année 2024. Cette audience importante permettra de mettre en place un modèle économique durable basé sur la publicité, tout en évitant les formats traditionnels et les contraintes commerciales excessives.

La première étape est celle d'une cagnotte de 5000 €, ouverte sur GoFundMe,