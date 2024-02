Un préquel du préquel de Game of Thrones par le scénariste de The Batman

Le jeune scénariste, très demandé par l'industrie, travaille également sur l'adaptation de la bande dessinée de Keanu Reeves, BRZRKR, et sur une série animée Terminator pour Netflix. Ici, il aura pour tâche d'adapter l'univers de George R. R. Martin en portant à l'écran de nouveaux personnages et une nouvelle époque de Game of Thrones.

L'histoire devrait se dérouler un siècle avant House of Dragons, et 300 ans avant les aventures de Daenerys et Jon Snow :

Aegon, dit « le Conquérant », fondateur de Port-Réal et de la dynastie des Targaryen, est le premier homme à occuper le Trône de fer, qu'il a créé en faisant fondre les épées de ses ennemis vaincus. Lui et ses soeurs-épouses, Visenya et Rhaenys, ont utilisé leurs trois dragons pour soumettre six des sept royaumes de Westeros, à l'exception de Dorne, au moment où leur propre culture déclinait suite à la destruction de Valyria.

Le projet a été décrit par une source proche de la production comme un « retour aux sources » de l'univers fantastique épique de George R. R. Martin.

Ce préquel est une des 5 séries issues de l'oeuvre de l'écrivain de fantasy américain. Parmi elles, on trouve bien évidemment Game of Thrones et House of Dragons — dont la deuxième saison devrait sortir à l'été 2024—, et 2 autres qui sont en cours de production : A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight, l'histoire de Ser Duncan le Grand (alias Dunk) et de son jeune écuyer, Egg, errant dans Westeros, un siècle avant les événements de Game of thrones, ainsi qu'une série centrée sur les aventures de Jon Snow dans le grand nord, actuellement en cours de développement.

Rappelons également qu'un autre préquel avait été annulé, Blood moon, avec Naomie Watts. Le tout fait partie d'un contrat à huit chiffres signé entre HBO et George R. R. Martin pour cinq années de collaboration autour de la poule aux oeufs d'or qu'est la saga de l'auteur américain.

Crédits image : HBO