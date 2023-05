Books by Women :  Boum, Zoé Thorogood, Alexandra Matine, Andrée A. Michaud... 

Huit mai, les premiers mails d’éditeurs et éditrices arrivent dans nos boîtes mails à la librairie, symbole annonciateur de la prochaine rentrée littéraire (dans 3 mois, calmons nous). Et sur nos tables dorment encore les nouveautés de janvier dernier. Période de l’entre-deux, un printemps qui parfois paraît dormant en librairie, ma pile à lire de la rentrée littéraire de l’hiver ne descend pas. D'autant plus que celle de septembre s’y ajoutera bientôt.

Bref, depuis le début de l’année j’ai lu plusieurs BDs très chouettes. Mon énorme coup de cœur étant La Méduse de Boum aux éditions Pow Pow, un magnifique récit sur le handicap, avec un dessin doux et tendre. J’ai pleuré, j’ai ri, j’ai fait un câlin à cette merveille. Vous pouvez regarder quelques pages sur le site de l’éditeur.

L’année dernière, j’ai découvert par hasard l’autrice de bande dessinée Zoé Thorogood, et je suis simplement tombée amoureuse de son style. J’ai d’abord lu The impending blindness of Billie Scott, depuis traduit en français aux éditions Bubble (je rage, car je ne trouve pas le nom du/de la traducteur ou traductrice [Basile Béguerie, NdR]) sous le nom : Dans les yeux de Billie Scott, qui m’a vraiment marqué.

J’ai aussi lu tout récemment It’s lonely at the center of the earth, qui n’est pas encore traduit, et qui est un récit incroyable. Il brise tout les murs qui existent dans la fiction, nous emmène loin, nous ramène encore plus proche, le tout porté par un style graphique sublime. Comme je suis certaine qu’elle ira loin, sachez que vous l’aurez découverte ici, eh oui.

Tout à fait en vrac côté romans :

J’ai lu La pire amie du monde d’Alexandra Matine aux éditions Les Avrils, l’histoire de Cyr, qui vient de perdre son meilleur ami et doit écrire un discours pour ses funérailles. Seulement, elle est complètement bloquée. Bloquée, car personne ne les a jamais crus quand ils disaient n’avoir jamais été ensemble. Bloquée, car l’amitié, quand on grandit, devient souvent secondaire, prend moins de place. Bloquée, car même si elle sait avoir sa place aux funérailles, elle pense être la seule à le savoir. C’est un magnifique roman sur le deuil, notre rapport aux autres.

J’ai aussi lu le nouveau Andrée A. Michaud, Proies, et comme tous ses précédents j’ai adoré. Un roman qui commence comme une fiction d’horreur à base d’adolescents qui partent en camping et se racontent des histoires de fantômes et qui nous emmène sur une autre voie assez rapidement. J’aime me faire balader de cette façon, j’aime la tension que l’autrice met en place dès la première page. Et toujours, cette plume, quelle beauté !

J’ai lu un roman tout à fait singulier aux éditions La Croisée : Lemon, écrit par Kwon Yeo-Sun (traduit par Kevin Jasmin Hamard), un polar choral particulier, pas tant polar que roman sur le deuil, mais également sur la société coréenne d’aujourd’hui. Une œuvre singulière à découvrir.

Pour finir aujourd’hui, j’ai lu le dernier tome sorti de Sauveur & Fils, saison 7 par Marie-Aude Murail & Fille (Constance Robert-Murail), après avoir relu les 6 premiers en 1 semaine. Je suis toujours aussi fan de Sauveur et la tribu de la rue des Murlins, c’était un plaisir de les retrouver !

À bientôt pour de nouvelles recommandations !