Non loin du village de Rivière-Brûlée, trois adolescents, Judith, Abigail et Alexandre, partent camper dans la forêt. C'est l'été, ils se réjouissent de passer quelque temps au grand air loin de leur famille. Le premier jour est idyllique. Le soir, à la veillée, ils se racontent des histoires de fantômes et jouent à se faire peur. Mais le lendemain, au retour d'une baignade dans la rivière, ils ont la nette impression que leurs affaires ont été déplacées. Ils sentent comme une présence autour d'eux sans pouvoir vraiment en identifier l'origine. Peu à peu, leurs peurs se concrétisent de la manière la plus effrayante, et même la nature luxuriante se fait hostile quand leur vie semble en jeu...