Sauveur & Fils Saison 7

En trois ans, bien des choses se sont passées au 12, rue des Murlins. Le Covid a semé la pagaille et Sauveur s'est pris de plein fouet une vague de troubles psy générés par la pandémie. Il est débordé alors qu'il devrait s'occuper davantage de Léo, sa fille de dix-huit mois, mieux épauler sa femme, voir ce qui cloche chez Paul, faire la demande d'adoption du petit Grégoire, rendre visite à Koslo toujours plongé dans le coma depuis trois ans. Et s'il veut enfin dormir, il devrait arrêter de boire autant de café pour se mettre à la chicorée. Car il est fatigué, très fatigué, tout comme ses patient. e. s. Ariane Peugeot, jeune prof de SVT, est à deux doigts de démissionner, mais s'inquiète pour sa classe de CP, les Causes Perdues, ces élèves de la 4ème poubelle de son collège. Alma Labatut, conseillère pénitentiaire, a elle aussi envie de jeter l'éponge et de lâcher son groupe de parole d'hommes violents. Des CP, eux aussi ? Mais les causes perdues ne sont jamais désespérées. A condition d'y croire. Et Sauveur y croit.