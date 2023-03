La pire amie du monde

Trentenaire établie à Amsterdam, Cyr vient de se faire virer de l'agence de pub dans laquelle elle travaillait après avoir appris la disparition de son meilleur ami. Et si cela ne suffisait pas, on lui demande d'écrire un discours pour la cérémonie. Pour fuir toute responsabilité, elle préfère monter à la chaîne des meubles en kit et ne plus répondre à personne. Mais le monde, lui, continue de tourner. Alors, Cyr va devoir aller vers les autres, s'y confronter pour grandir un peu, enfin.