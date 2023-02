Livre audio : l'abonnement horaire, un “pari gagné

« Avec cette offre, on a favorisé l’accès à l’écoute de livres audio », nous indique, sans ambages, Hélène Mérillon, fière d’avoir été pionnière en France. L'ambition de départ : « Révolutionner les offres audio », en s’inspirant du Nord de l’Europe et sa démocratisation de l’usage de l'audiobook, comme en Suède, où près de 60 % de la population est auditrice de ce type d'ouvrages.

Le principe : des offres horaires, et la possibilité de décupler les livres, « si l'on s’est trompé dans son choix, par exemple », dans la limite de son abonnement. Nextory propose un abonnement standard à 10 € qui valorise 15 heures d’écoute, celle à 14,99 € octroie 30 heures et la dernière, à 19,99 €, fournit 50 heures, accessibles à partir de 4 comptes d’une même famille.

Quel bilan peut-on tirer de ces quelque six mois de recul ? « Quand on a lancé l’offre, il y avait une vraie attente qui s’illustre par la multiplication par 5 des ventes journalières, et ce, très rapidement », développe Hélène Mérillon. Et d’ajouter : « Aujourd’hui, c’est encore plus. » Si l’offre est principalement tournée vers les adultes, ce sont les ouvrages jeunesse que le groupe a aussi promus auprès des familles, via l’accès en multi-compte.

Selon Nextory, le modèle de crédit unique mensuel a « limité la capacité des utilisateurs à découvrir de nouveaux titres, car ils étaient plus réticents à gaspiller des crédits pour des livres dont ils n’étaient pas sûrs à 100 % ». Et, par extension, « entravé la démocratisation du livre audio sur le marché français ».

Nextory France affiche officiellement une hausse globale de 130 % du temps d’écoute d’audiobooks sur son service, depuis le lancement des nouvelles offres à forfait horaire, et une augmentation de la consommation de différents titres audio de 60 %. L’entreprise est formelle : « Ces offres plus avantageuses profitent également aux auteurs et aux éditeurs. »

Une affirmation confirmée par la directrice de la maison d’édition audio Lizzie, du groupe Editis, Liza Faja, qui déclare dans le communiqué de Nextory : « Pour les auteurs et les éditeurs, c’est l’opportunité de voir leurs œuvres mieux exposées et valorisées. » De son côté, le directeur commercial numérique chez Madrigall, Éric Marbeau, engagé au début du projet, atteste d'« une forte augmentation de la consommation de nos livres audio chez Nextory ».

Afin de lancer son offre, l'entreprise avait levé près de 10 millions d’euros (9,4 millions €).

Une stratégie multiformat

Qu’est-ce qui permet désormais Nextory de se distinguer de ses concurrents, quand la plupart propose également des forfaits horaires ? « Si beaucoup se concentrent sur le livre audio, nous avons choisi d’être multiformat, c’est à dire d’offrir en parallèle des ebooks, de la bande dessinée et de la presse, en rendant le tout accessible par abonnement », nous explique la directrice de Nextory France, qui y voit une stratégie adaptée au marché français, très tournée vers le texte numérique.

Dans son communiqué, Nextory confie avoir « souhaité challenger les autres acteurs du secteur ». La réponse de la concurrence en adoptant des forfaits horaires est ainsi une bonne nouvelle pour Hélène Mérillon : « Cela permet de rééquilibrer le marché face à l’omniprésence d’Amazon et sa proposition, Audible. » Et d’ajouter : « L’univers concurrentiel se diversifie au niveau européen, c’est très bien, pour les éditeurs partenaires et les usagers. C’est un pari gagné. »

Audible tente de dévorer le marché en achetant à tour de bras des droits d’adaptation (10 millions € investis chaque année). De l’autre, Deezer et Spotify valorisent des abonnements illimités pour moins de 10 €.

La directrice de Nextory France voit le marché multiplié par 3 d’ici 5 ans, ce que la croissance à deux chiffres du secteur au niveau français comme mondial, sans faiblir, révèle. « Le livre audio permet de faire plusieurs choses en même temps », avance Hélène Mérillon pour expliquer le succès toujours grandissant de ce mode de consommation. Livres audio et livres numériques représentent à eux deux 30 % de parts de marché.

Nextory a été fondée en Suède en 2015 ; un marché « où la consommation d'œuvres numériques est plus mature ». Selon une étude de la Swedish Internet Foundation, les Suédois passent en moyenne 29 minutes par jour à consommer des livres sur leur téléphone et seulement quatre à lire des textes sur papier.

Son offre de bibliothèque illimitée, disposant de plus 300.000 ebooks et audiolivres, s’est propagée ces dernières années en Suisse, Allemagne, Autriche, Pays-Bas, Norvège, Finlande et Danemark. L’entreprise est présente dans 10 marchés en Europe.

Crédits photo : Nextory