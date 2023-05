Nextory France nomme Hélène Mérillon à la gestion des contenus

Diplômée de HEC et de l’ENSAE, Hélène Mérillon débute sa carrière dans le monde financier : d’abord au sein de la banque d’investissement Merrill Lynch à Londres, puis en participant à l’aventure de Egg, le pionnier de la banque en ligne.

En 2005, elle revient en France pour imaginer et déployer le lancement marketing de l’opérateur d’énergie indépendant Poweo. En 2008, elle intègre le monde de l’assurance comme Directrice du Marketing de Generali France et participe au lancement des premières applications mobiles d’assurance.

En 2011, elle se lance dans l’entrepreneuriat et choisit d’allier sa passion pour la lecture et son expérience unique du digital en fondant avec deux associés la première application de lecture en streaming Youboox. En octobre 2021, Youboox intègre le groupe Nextory, l’un des plus grands services de streaming de livres audio, de livres et magazines numériques en Europe, dont le siège est situé en Suède. Hélène Mérillon devient ainsi PDG de Nextory France.

Seulement un an et demi après le rachat de Youboox, Nextory nomme Hélène Mérillon en tant que Chief Content Officer, en complément de ses responsabilités de PDG de Nextory France. Basée à Paris, Hélène Mérillon est désormais en charge des offres, du contenu et du développement des partenariats stratégiques pour le groupe, en addition de sa fonction de CEO Nextory France.

« Nous sommes très fiers de pouvoir bénéficier de l’expérience d’Hélène pour accélérer notre développement », souligne Shadi Bitar, fondateur et PDG de Nextory.

Il poursuit : « Avec l’arrivée d’Hélène en tant que CCO, notre objectif est d’asseoir notre position de leader du marché au niveau européen, en développant des contenus et partenariats toujours plus pertinents pour nos lecteurs, en accord avec notre ambition d’enrichir leur quotidien. Un challenge qui sied parfaitement à Hélène, qui a acquis depuis 10 ans une réelle expertise de l’écosystème du livre, de ses acteurs et des attentes des lecteurs. »

Crédit photo : Hélène Mérillon / Nextory France