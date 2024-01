FIBD 2024 : Tom-Tom et Nana dans un escape game

Dans le cadre du 51e édition du Festival d'Angoulême du 25 au 28 janvier 2024, l'éditeur dévoilera ses dernières créations pour enfants et adolescents. Des auteurs et autrices tels que Séverine Vidal, Clément Devaux et d'autres participeront à des séances de dédicaces et d'animations.

Et pour cette année, la veine jeune public de la maison d'édition a prévu de nouveaux projets pour cette année, qui tendent à se détacher du format papier. D'abord, un retour de Tom-Tom et Nana et d'Anatole Latuile est annoncé ... en jeu d'escape-game. Autrement dit, pendant le Festival, un espace sera consacré à l'univers des deux ouvrages. Le personnage d'Anatole Latuile sera également « mis scène dans un spectacle aussi décoiffant que sa coupe de cheveux », depuis l'application de la maison d'édition.

Outre ces différentes mises en espace, Bayard Jeunesse annonce que d'autres héros, tels que SamSam ou Ariol, seront investis via d'autres supports, comme des « dessins animés », des « jeux de société », ou encore divers produits dérivés.

Face à ces extensions hors de l'écriture et du dessin, la maison d'édition souligne néanmoins un taux de lecture en augmentation chez les enfants : « Les enfants lisent énormément de bandes dessinées. Nous sommes heureux que l’image de la bande dessinée ait changé positivement », déclare Yaël Eckert, Directrice de la BD Jeunesse, Bayard Jeunesse.

De l'écrit à l'audio

Après une première adaptation audio d'Anatole Latuile, sur laquelle dix-sept comédiens ont prêté leurs voix pour interpréter les personnages, le Festival d'Angoulême sera l'occasion de présenter deux nouvelles BD adaptées en audio. Parmi elles figurent le deuxième épisode des aventures d'Anatole - « Ultra top secret » - et une première adaptation d'Avni, prévu pour le 9 février.

Ce dispositif sonore renvoie au « pôle audio » créé en octobre 2022 par Bayard Jeunesse, qui propose de sortir des récits écrits, au profit d'« histoires immersives et interactives, fictions documentaires, albums musicaux ».

Il sera bientôt question de podcast, annonce la maison d'édition. Dès ce 24 janvier, la BD Lulu se déclinera en « Le Club de Lulu », explorant les aventures et les diverses préoccupations, petites, grandes, ou quotidiennes, des enfants âgés de 7 à 11 ans.

Crédits photo : Bayard Jeunesse