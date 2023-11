L'Assistante : entre sexualité et handicap, une odyssée émotionnelle

Difficile de traiter avec autant de nuance et de profondeur ce lien entre handicap et sexualité : Alexandra Cismondi l’avait longuement développé avec ActuaLitté lors d’un précédent podcast. Aujourd’hui, les éditions Anne Carrière nous proposent de découvrir son texte, lu par Laure Giappiconi, également autrice du recueil Hold-up 21.

Le récit s’articule autour de Sienne, une protagoniste qui noue des liens profonds et sensuels avec des personnes aux besoins spécifiques : Violette, femme aveugle, Gary, alité et incapable de parler, et d’autres encore. Chaque interaction est unique, mais toutes partagent une intimité physique et émotionnelle profonde, mettant en lumière la polyvalence et l’empathie de Sienne.

Alexandra Cismondi ne se contente pas de présenter les besoins et les désirs des personnes handicapées : elle explore également la complexité des relations intimes impliquant des personnes de diverses capacités, brisant ainsi les tabous et offrant une perspective nouvelle et nécessaire.

Les réflexions intérieures de Sienne ajoutent une dimension supplémentaire au récit. À travers ses pensées, le lecteur découvre ses motivations, ses incertitudes et ses aspirations, ce qui enrichit notre compréhension de son personnage. Ces moments de contemplation offrent une pause nécessaire dans le récit, permettant aux lecteurs de digérer la richesse émotionnelle et thématique de l’histoire.

L'audiolivre est disponible à l'écoute en intégralité, ci-dessous.

Crédits photos © Editions Anne Carrière — HU21 / Abigaïl Auperin

