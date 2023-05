Blynd adapte le Peter Pan de Loisel en série audio 

La première apparition de Peter Pan dans la littérature survient dans Le Petit Oiseau blanc (The Little White Bird) publié en 1902. L’écrivain écossais James Matthew Barrie (1860-1937) y présente ce personnage à travers plusieurs récits enchâssés.

Par la suite, il signe un roman, paru en 1911, intitulé Peter Pan and Wendy. L'histoire raconte celle d'un enfant résistant à l'idée de grandir, se chargeant de rassembler les bambins décédés, qu'ils soient tombés du berceau ou abandonnés, pour les transporter vers le pays de « Neverland ». Ce protagoniste, bien éloigné de l'innocence, est empreint d'une profonde haine envers les adultes. Peter Pan est aussi dépeint comme un meurtrier...

Régis Loisel conserve l'univers sombre de James Matthew Barrie. Il se distingue donc des transpositions contemporaines, notamment celles de Disney. La première adaptation de Peter Pan de 1953 avait ainsi un ton très enfantin, et particulièrement joyeux. Et cette ambiance persiste jusqu'à Peter Pan & Wendy de David Lowery, sorti le 28 avril 2023 sur Disney +.

En 1992 et 1995, Régis Loisel est récompensé par l'Alph'Art du public au festival d’Angoulême pour Peter Pan, tome 1 : Londres et pour le tome 2 : Tempête. Pour le premier, il reçoit aussi le Prix allemand Max et Moritz de la meilleure publication de bande dessinée.

Dans les rues dangereuses de Londres, où la vie est difficile pour les enfants, le jeune Peter s'invente une mère aimante et douce pour échapper à une réalité violente et empreinte d'alcool. Son quotidien est marqué par la dureté et les humiliations. Cependant, tout change lorsque Monsieur Kundal, bienveillant, lui parle de son père disparu et du pouvoir de l'imagination. Dans cette aventure destinée à un public averti, c'est la violence brutale des adultes envers Peter qui le pousse à refuser de grandir. Bien que la découverte du Pays Imaginaire, peuplé de créatures fantastiques et promettant l'éternité de l'enfance, semble offrir une issue salvatrice, elle ne laisse pas pour autant place à l'absence de souffrance et de doute. En effet, même les univers les plus magiques ne sont pas à l'abri de la cruauté de l'esprit humain... - Résumé de la série BD Peter Pan par Chat GPT

Plus de trente comédiens ont participé à la création. Le rôle de Peter a été confié à David Dos Santos, comédien de doublage. Il a notamment donné une voix française à Tyler Down dans la série Netflix 13 Reasons Why. Pour le capitaine Crochet, le choix s'est porté sur Boris Rehlinger, doubleur en français Colin Farrell et Ben Affleck.

Paul Borne a interprété Pholus le Centaure. Il est la voix française de Laurence Fishburne, Dennis Haysbert, ou encore Josh Brolin. Monsieur Mouche est joué par Damien Laquet, caméléon de la voix et VF officielle des Lapins Crétins.