L'intégralité de la saga Harry Potter désormais disponible sur Kobo Plus

Pour un forfait mensuel, les membres de Kobo Plus peuvent maintenant s'immerger dans les histoires de Poudlard, découvrir les scripts des films Animaux Fantastiques et parcourir les livres de la bibliothèque de Poudlard, entre autres. Avec plus de deux millions de titres à portée de main, Kobo Plus offre une expérience de lecture illimitée pour 9,99 € par mois.

Ravir les fans

Bart Robers, Directeur des livres audio et des abonnements chez Rakuten Kobo, exprime son enthousiasme : « L'influence culturelle de Harry Potter est incomparable. Alors que les ouvrages ont toujours joui d'une grande popularité sur notre plateforme, nous sommes ravis de rendre cette série emblématique, ainsi que d'autres histoires du Monde des Sorciers, accessibles à nos abonnés. Nous sommes convaincus que proposer une lecture illimitée va ravir tous les bibliophiles. »

Les utilisateurs de Kobo Plus peuvent profiter de ce service sur les appareils Kobo ainsi que via l'application Kobo Books, disponible sur iOS et Android. Ils pourront ainsi explorer une vaste sélection de livres issus des plus prestigieuses maisons d'édition françaises, des Kobo Originals, et des œuvres publiées via Kobo Writing Life, la plateforme d'auto-édition de Kobo.

Crédits photo : Joao Carlos Medau (CC BY 2.0)