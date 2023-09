Harry Potter chez Storytel : oubliez la baguette, mettez vos écouteurs

L'entreprise a mis l'accent sur le développement d'un catalogue attractif. Grâce à des partenariats stratégiques avec des groupes comme Hachette (Audiolib), Editis (Lizzie) et Gallimard (Écoutez lire), Storytel a nourri tout un catalogue. Lequel s'enrichit de créations originales. Et désormais, sept nouveaux volumes très attendus sont ajoutés, renforçant ainsi l'offre de la plateforme.

Une rentrée magique

« Ce 1er octobre, les tomes 1 à 7 de la saga seront disponibles chez Storytel », indique Justine Villeneuve, responsable éditoriale France. Et de fait, dans d’autres boutiques proposant des audiobooks numériques : Audible, la filiale d’Amazon perd en effet son exclusivité sur le territoire français. Jusqu’à présent, seules étaient globalement commercialisées les versions CD des aventures lues par Bernard Giraudeau (sur une traduction de Jean-François Ménard).

Avec la fin de ce monopole, tous les libraires en ligne qui le souhaitent disposeront des fichiers audio Harry Potter. Mais pour Storytel, l’annonce ancre un peu plus encore son action en France. « Nous disposons de 9000 titres en français et 400.000 en tout — notamment anglais et arabe, deux langues qui comptent ici » poursuit Justine Villeneuve.

Et pour garantir aux audiolecteurs qu’ils trouveront leur bonheur, la plateforme mise sur un travail de curation rigoureux. « Le recours à un algorithme nous rend capable de suggérer des lectures suivant les goûts de chacun. À cela s’ajoute une sélection manuelle qui est effectuée pour garantir une offre de qualité » note-t-elle.

Innovations et fonctionnalités

Du côté technologique, Storytel ne cesse d’innover pour améliorer l’expérience utilisateur. Parmi les fonctionnalités phares, on retrouve le « VoiceSwitcher », permettant à l’auditeur de choisir la voix qui lira le livre, grâce à l’intelligence artificielle. Cette fonctionnalité a été testée avec succès durant l’été.

Cependant, Storytel tient à préciser que l’entreprise ne fait rien sans ses partenaires, qu’il s’agisse d’éditeurs, d’auteurs ou d’agents. L’utilisation de l’IA pour lire et enrichir le catalogue n’est pas à l’ordre du jour. « Nous ne faisons pas appel à l’IA pour la traduction, ou pour augmenter le volume de notre catalogue, préférant travailler avec des traducteurs professionnels », précise la responsable éditoriale.

Comprendre : contrairement à Google, dont les outils de narration automatisée ont fait couler beaucoup d’encre. D’autant que le service offre désormais une solution gratuite de production d’audiolivres pour les éditeurs, par l’intermédiaire de ses intelligences artificielles.

Des projets d’avenir

Concernant les contenus originaux, l’approche de Storytel est de les adapter pour les rendre plus attractifs, voire de les créer de A à Z. « Nous misons sur la prudence et l’observation pour mieux comprendre les besoins et les usages de ses utilisateurs », insiste Justine Villeneuve. Là encore, collaboration est privilégiée, à travers des partenaires déjà installés.

La relation préexistante entre Storytel et Pottermore est un atout majeur. Bien que cette relation ne soit pas présente sur tous les marchés, elle servira beaucoup pour le lancement. Ainsi, Storytel France bénéficiera de toutes les animations possibles dans l’application et produira également des supports marketing.

La concurrence, pour le marché hexagonal, attend de pied ferme. En octobre 2021, l’autre Suédois du secteur, Nextory, rachetait la société Youboox – dont le catalogue contient presse, livres et audiolivres. De son côté, Storytel avait eu la même approche pour les États-Unis, avec l’acquisition de Audiobooks.com, en novembre 2021. Quelle stratégie alors pour s’imposer, chez Storytel, organique ou externe ? La question est posée, l’acteur réserve sa réponse…

Enfin, pour ceux qui se poseraient la question, Storytel ne prévoit pas de se lancer dans l’audiolivre physique. La plateforme reste fidèle à sa promesse : offrir une expérience d’écoute inégalée à ses utilisateurs.

Crédits photo : Justine Villeneuve © Storytel France