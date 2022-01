Novecento devient un NFT en audiolivre lu par Alessandro Baricco

Après Frank Miller, créateur de Sin City et Thierry Crouzet, qui a vendu son blog en NTF, voici une nouvelle fois un auteur, cette fois italien, qui décide de transformer une de ses œuvres en NFT.

Retrouver l’unicité de l’œuvre d’art

L’objectif, a déclaré Baricco dans une interview rapportée par La Stampa, est de « valoriser le moment de l’invention pure », car il est important de se rappeler que « ce n’est pas seulement le produit fini et emballé qui a de la valeur ».

Après tant d’années et tant de réinterprétations théâtrales ou cinématographiques par d’autres auteurs, Baricco a voulu retrouver la « musique originale » de Novecento : celle de sa propre voix. Le tout en 85 minutes de lecture.

« Je voulais faire quelque chose d’encore plus pur », poursuit l’auteur, en mettant l’accent sur l’importance du code source : « Le code source est comme l’écriture brutale à partir de laquelle le monde explose. »

Afin de préserver son caractère unique, la seule chose à faire est de l’enregistrer, en essayant de fixer sa valeur pour toujours grâce aux NFT, qui sont « désignés comme uniques, authentiques et non modifiables ».

Novecento, le livre code source

Un NFT est un certificat attestant de la propriété et de la provenance d’un asset numérique, comme une œuvre d’art numérique qui est visible et téléchargeable par tout le monde, mais qui est possédée seulement par ceux qui ont le token dans leur portefeuille numérique, et qui peuvent donc le transférer ou le vendre.

L’équipe technico-artistique qui a accompagné l’auteur de The Game, sorti en France en 2019 chez Gallimard, a travaillé à façonner l’œuvre numérique comme un fichier unique de collection, en portant à l’attention du marché de l’art et au-delà l’œuvre que l’auteur a l’intention de vendre aux enchères au plus offrant.

« Il se passe quelque chose aujourd’hui, et cela se passe dans le carré formé par ces quatre points : blockchain, cryptomonnaie, NFT, DAO. Il y a là quelque chose qui va probablement beaucoup changer nos vies, comme ce qui s’est passé il y a dix ans avec les applications, par exemple. Je me suis donc dit : je veux entrer dans ce carré et la meilleure façon de voir ce qu’il y a dedans, c’est de faire une NFT », souligne Baricco à Il Libraio.

Alessandro Baricco écrit comme ça un nouveau chapitre de l’histoire de Novecento, qui, d’après l’auteur, représente probablement le « code source » de tout son travail.

Les enchères sont à retrouver ici.

Sans tout à fait la même saveur, on peut également retrouver un extrait de l'oeuvre, lue en français par Jacques Gamblin, d'après la traduction de Françoise Brun.