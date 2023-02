Variation des prix des livres : la répression des fraudes bientôt en librairie ?

Dans une note d'information destinée à ses adhérents, le Syndicat de la Librairie française recommande « fortement » aux libraires français de procéder à des réétiquetages des prix des ouvrages en rayons. En effet, la Direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) « s’est saisie de la question de l’affichage des prix des livres en magasin » et pourrait possiblement réaliser des contrôles...

En France, le prix des livres est unique, encadré par la loi et déterminé par l'éditeur : tous les revendeurs doivent s'y conformer. Le Syndicat de la Librairie française a d'ailleurs coordonné des campagnes de promotion et de défense de ce prix unique, pour souligner que l'achat d'un titre se fait au même prix en librairie indépendante et sur internet.

Malgré tout, les vendeurs de livres neufs sont aussi tenus de respecter l’obligation d’affichage des prix, qui met le consommateur « à l’abri de toute surprise », selon les termes de la DGCCRF. D'habitude, ce point ne pose pas trop de problèmes aux libraires puisque les prix des titres sont imprimés sur ces derniers, souvent sur la quatrième de couverture.

Lorsque cela n'est pas le cas, un code prix permet aux libraires - et, normalement, aux lecteurs, grâce à une grille affichée en magasin - de déterminer le tarif de vente. Cette solution autorise d'ailleurs une gestion plus souple des variations de prix, puisque ces derniers n'apparaissent plus directement sur les ouvrages.

Pour informer les clients, le SLF recommande le message standard suivant :

Information relative aux prix des livres D’importantes augmentations des coûts ont conduit les éditeurs, qui fixent le prix des livres en application de la loi du 10 août 1981, à revoir à la hausse le tarif de certains d’entre eux. Votre libraire a engagé le travail de réétiquetage au sein de son stock, mais certains prix marqués sur les livres peuvent de manière transitoire ne plus correspondre au tarif qui vous sera demandé en caisse. Nous restons à votre disposition pour répondre à vos questions et vous remercions de votre compréhension pour cette situation exceptionnelle.

En cas de différence entre un prix affiché en rayon et celui annoncé en caisse, « [i]l est d’usage [...] de faire payer le prix le plus favorable au consommateur », rappelle la DGCCRF, ce qui peut finir par coûter cher aux libraires...

Concernant les ventes de livres aux collectivités, pour les commandes des bibliothèques, le tarif applicable est celui constaté au moment de l’établissement de la facture, tout simplement.

Médiation et inflation

Les hausses des prix des livres, décidées par les éditeurs, sont justifiées par la forte inflation des coûts du papier.

Interrogé par ActuaLitté en décembre dernier, alors que ces changements de prix se multipliaient, un libraire s'étonnait, toutefois : « Dans un monde vertueux, on accepte que des ouvrages réimprimés soient plus chers : la crise du papier, les tarifs de l’énergie, des matières premières, l’inflation… Mais quand une hausse concerne un titre paru voilà deux ans, et que l’on a en stock, ça sent le dindon et la farce. »

Néanmoins, l'équilibre des activités éditoriales était évoqué : pour financer la fabrication de nouveaux titres, les anciens devaient être vendus un peu plus cher. Les libraires se retrouvaient alors à devoir assurer un service avant-vente, en expliquant la situation aux clients ou en procédant au réétiquetage d'une partie du stock. Deux opérations à la fois chronophages et peu gratifiantes.

Le réétiquetage devient donc la règle pour le moment, surtout dans les vitrines, où une « information claire et visible sur les produits en vente » est obligatoire. Ces éléments seront les premiers examinés en cas de contrôle par la DGCCRF, précise le syndicat professionnel.

Le médiateur du livre, autorité de conciliation chargée d'intervenir pour les litiges concernant le respect du prix unique du livre, rendra dans quelques jours son avis sur le sujet, après des discussions réunissant SLF, grandes surfaces spécialisées (Cultura, FNAC) et le Syndicat national de l’édition (SNE).

Photographie : campagne d'affichage du Syndicat de la Librairie française pour la défense du prix unique du livre (illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)