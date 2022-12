Le calvaire des librairies face aux hausses de prix des livres

Depuis le printemps, rapportent nombre de libraires, des modifications tarifaires interviennent, mais certains observent un accroissement de ces changements. Problème : en France, la loi de 81 accorde à l’éditeur de fixer un prix unique aux livres qu’il publie. De la sorte, aucune concurrence n’existe entre les revendeurs — à quelques nuances près.

Et voici donc que des ouvrages, attendant patiemment leurs lecteurs sur les tables des librairies, affichent un montant… qui une fois en caisse a été revu à la hausse. Le regard du client va et vient ainsi de la somme affichée sur la caisse à celui imprimé sur l’ouvrage, plus ou moins dépité.

Parce que la facture en caisse est supérieure au montant officiel.

« Cela n’a rien d’évident : les clients comprennent quand on leur explique. Mais ça nous place dans une position sacrément inconfortable », nous assure un libraire parisien. « Il nous reste toujours l’option d’octroyer la remise de 5 %, pour revenir au prix fixé… sauf que ça devient pénible. »

Le poids des mots

Pénible, pour les plus polis. « Le problème tient à ce que les distributeurs continuent de livrer des bouquins avec l’ancien tarif. Alors, entre les ouvertures de cartons, les remplissages de cartons, l’accueil des clients, on doit aussi procéder au réétiquetage, pour afficher les nouveaux tarifs », poursuit un confrère du sud.

« Le logiciel en caisse nous indique les prix révisés à la hausse, aussi de ce point de vue, nous avons les bonnes informations. À la place des clients, je comprends bien le sentiment de se faire flouer. »

Sollicité par ActuaLitté, le Syndicat de la librairie française n’a pas répondu à nos différentes questions. Car il s’en trouve : légalement, comment le libraire peut-il facturer une somme différente — et ici supérieure — à celle portée sur le roman, la bande dessinée ou autre ?

« Ça a toujours existé, cette révision à la hausse… À ceci près que c’était marginal. Désormais, on fait des découvertes quasi quotidiennement. » Qui deviennent, pour les lecteurs, de mauvaises surprises.

Essence, livre, mêmes combats ?

Si en fin de compte, ces augmentations gonflent le chiffre d’affaires des points de vente, leur résultat net n’en profitera pas. Et les instances interprofessionnelles semblent découvrir cette situation, pourtant signalée. « Quelque chose m’échappe », note une libraire caustique.

« Dans un monde vertueux, on accepte que des ouvrages réimprimés soient plus chers : la crise du papier, les coûts de l’énergie, des matières premières, l’inflation… Mais quand une hausse concerne un titre paru voilà deux ans, et que l’on a en stock, ça sent le dindon et la farce. »

Sans lien aucun avec les agapes de Noël… « Comme pour l’essence : le prix du pétrole augmente et se répercute le jour même à la pompe. Mais le diesel ou le sans-plomb dans la cuve, ils étaient déjà là la veille : pourquoi prennent-ils quelques centimes ? »

D'autres hausses à envisager

L’autre problématique se trouve dans la surcharge logistique : revient-il au libraire de procéder à l’étiquetage des tarifs revus ? Ou au distributeur ? « Il a été demandé aux distributeurs de trouver une solution : pour le moment, on a surtout l’impression qu’ils débarquent, quand on le souligne », s’agace une libraire BD.

Côté éditeur, on relativise : « Il y a en effet des livres qui changent de prix chaque jour, mais chaque livre ne change de prix, éventuellement, qu’une fois », nous assure-t-on. « Et le prix doit augmenter, pour prendre en compte les coûts actuels. »

Certains groupes, comme Glénat, ont annoncé qu’ils ne répercuteraient pas ces variations. La présidente du directoire, Marion Corveler-Glénat, avait ainsi indiqué : « Sur le manga, nous avons décidé de ne pas augmenter nos prix pour le moment. C’est problématique, car les hausses des coûts sont répercutées sur la marge des entreprises. »

D’autres, comme les maisons de poche — Pocket, Le Point ou encore Folio — avaient déjà annoncé des hausses de l’ordre de 3,5 % du prix de vente public, à compter d’octobre. Citons également Gallimard, qui indiquait une majoration de 5 % ou Calmann-Lévy, dès le mois de septembre, qui ajouterait 1 € à ses grands formats.

Attendu que la crise d'approvisionnement et l'inflation ne se calmeront pas dans les prochaines semaines, d'autres variations sont à attendre...

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0

DOSSIER - Pénurie de papier : crise et tensions dans le monde du livre