Sharebooks, une application pour lecteurs entre Vinted et AlloCiné

Diplômé de l’IAE de Caen, école d'économie et de management, passé par l’école de management de Normandie et le centre des Arts et métiers, Maxime Raillot a vu passer bien des livres pendant sa scolarité. C'est d'ailleurs de là que vient son idée.

Circuit court

Une plateforme d'achat, vente, location et mise à disposition de livres neufs ou d’occasion, dans un rayon maximum de 25 km, pour des livraisons à vélo. Si l'idée germe en 2020, c'est un an plus tard que Sharebooks est officiellement créé. Quelques petites semaines avant la remise de diplôme de son fondateur.

Après une double médaille de finaliste des éditions 2021 et 2022 du prix régional de l’innovation à impact Normandy 4 Good ainsi qu'une campagne de financement participatif réussie sur Ulule en 2022, l'application a bien grandi. Elle a surtout élargi son panel par rapport à sa première mouture. Si les étudiants, le public initial, bénéficieront toujours de l'application, elle s'étend à tous les particuliers désireux de vendre ou d'acheter un livre, aux ressourceries et aux établissements universitaires.

De quelle façon ? En proposant aux établissements d'enseignement supérieur de « bénéficier d'un centre de ressources digitalisé avec la mise à disposition des ouvrages en moins de 24h pour leurs étudiants ». Les professeurs pourraient aussi partager leur bibliographie et leurs ouvrages aux étudiants.

Une communauté de lecteurs

Cette volonté de créer une « communauté de lecteurs », se retrouve aussi dans l'aspect réseau social de l'application, où il sera désormais possible de recommander des ouvrages. L'équipe de Sharebooks prévoit de se doter d'un algorithme de prédiction des tendances littéraires à destination des libraires partenaires.

Toutes ces promesses, qui verront le jour au printemps 2023, vont ainsi dans le sens du troisième vœu de la ministre de la Culture, « décarboner » le secteur.

Si 142 millions de livres sont détruits chaque année en France, 65 % des étudiants disent rencontrer des problèmes d’apprentissage du fait de ne pas pouvoir posséder le matériel nécessaire. Un paradoxe que Maxime Raillot essaye de combler, en prenant une petite commission au passage. La nature a décidément horreur du vide.

Crédits photo : David silver (CC BY SA 2.0.)

