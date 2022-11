Convergences : les enjeux de la correction en non-fiction

Comment le correcteur appréhende-t-il le contenu propre à ce genre ? Et comment l’auteur vit-il ce travail en binôme ? Pour en débattre, nous recevrons Véronique Servat, coautrice d’En lutte !, Valérie Tougard, correctrice, et Bertrand Bernard, éditeur et cofondateur, avec Juliette Mathieu, des éditions du Détour.

En lutte ! Carnet de chants est un recueil de 24 chansons emblématiques des luttes sociales et politiques dans le monde, de 1789 à nos jours. Les quatre coauteurs, tous professeurs d’histoire-géographie, ont choisi la chanson pour en montrer le potentiel militant et la fonction, qui est de redonner la parole aux invisibles et aux sans-voix, c’est-à-dire au peuple.

Chacune est recontextualisée, expliquée dans ses termes et prolongée par un encart qui précise tel ou tel point de l’époque contemporaine…

Quelle a été l’amplitude de l’intervention de la correctrice, sachant que la préparation de copie avait été effectuée en amont par l’éditeur ? Comment a-t-elle mobilisé le code typographique pour habiller le texte de ses capitales et bas-de-casse ? Pourquoi les manuels d’orthotypographie se contredisent-ils parfois, ce qui rend plus complexe la relecture et amène à faire des choix ? Et quelle est la différence entre code et marche maison ?

Cette rencontre, animée par Sophie Quetteville, se conclura par un temps d’échange avec le public.

Infos pratiques : mercredi 30 novembre, de 18 heures à 19 h 30, en visioconférence, ouvert à tous et gratuit. Le lien sera envoyé aux inscrits la veille du rendez-vous. Pour réserver son inscription : contact@associationdescorrecteurs.fr.

crédits photo : 50 ans de L'école des loisirs - Le correcteur, par Yvan Pommaux, ActuaLitté, CC BY SA 2.0