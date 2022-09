Meilleures Ventes : Monkey D. Luffy et One Piece à l'abordage

Le manga relègue ainsi Cher connard de Virginie Despentes à la deuxième place avec 19.403 opus écoulés sur les sept derniers jours. Elle est suivie de près par le tome 9 d’une autre série nippone : Spy x family (13.185 ex.) Les textes de la rentrée scolaire continue de se frayer un chemin dans le classement dont Juste la fin du monde de Jean-Luc Lagarce qui aura rejoint la bibliothèque de 12.546 élèves.

Delphine de Vigan remonte de trois places avec Les enfants sont rois (poche, 11.410 ex.), mais c’est sans compter sur la remontada spectaculaire de 13 places du tome 1 de la saga de Sarah Rivens, Captive qui aura séduit 11.134 lecteurs pour arriver à la 6e position du classement.

Le livre des sœurs d’Amélie Nothomb (9938 ex.) campe quant à lui à la 7e place suivie par la Déclaration des droits de la femme et de la Citoyenne d’Olympe de Gouges (9791 ex.) ainsi que par les Fleurs du mal de Charles Baudelaire (9183 ex.). Enfin la version poche de L’innocence et la loi de Michael Connely vient clore le top 10 de la semaine avec 8815 exemplaires vendus.

ActuaLitté et Edistat, service de statistiques de l’édition sur le marché français, présentent chaque vendredi un aperçu des meilleures ventes de livres — 200 ouvrages, tous segments confondus.

