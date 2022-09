Une liseuse fabriquée (en partie) avec des déchets marins

Succédant à la Clara HD (2018), la Clara 2E a été officiellement dévoilée – et les précommandes sont ouvertes. Avec une coque à base de plastique recyclé à hauteur de 85 %, le lecteur ebook embarque toujours un écran de 6 pouces E Ink Carta 1200 HD ainsi qu’un mode ConfortLightPro.

La marque affirme avoir eu recours à des bouteilles en plastique récupérées dans l’océan, ainsi que de vieux CD et DVD puisque 10 % du plastique recyclé sont issus des déchets interceptés avant qu’ils n’atteignent la mer. « Cette année, nous souhaitons faire en sorte que plus de 200.000 bouteilles n’atteignent pas les océans et prévoyons d’en faire de même pour un million de CD et DVD destinés à l’enfouissement », annonce Kobo dans un communiqué.

L’emballage en soi se veut exemplaire puisque constitué à 100 % de papier recyclé et imprimé avec de l’encre de soja, « un des processus d’impression les plus écoconscients et renouvelables » assure la société.

La liseuse conserve ses vertus imperméables grâce à la technologie IPX8. De quoi plonger l’appareil sous deux mètres d’eau pour une durée allant jusqu’à 60 minutes, ou encore résister aux éclaboussures impromptues et aux sessions de lecture à l'heure du bain.

Si elle a beaucoup de points communs avec le modèle précédent, la Clara HD, elle, embarque une mémoire plus importante pour atteindre les 16 Go et est dorénavant doté de la technologie sans fil Bluetooth pour faciliter la lecture de livres audio, en connectant un casque ou des écouteurs ad hoc.

Les nouveaux étuis SleepCover de la Kobo Clara 2E ne sont pas en reste puisque composés à 97 % de plastique recyclé, avec toujours 10 % de détritus épargnés à l'océan. La doublure en microfibre est également conçue à partir de 40 % de fibre de bouteilles en plastique recyclées.

La nouvelle liseuse Clara 2E sera disponible le 22 septembre prochain au prix de 149,99 €.

Crédits photo : Kobo