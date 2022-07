Simplicité et convivialité : révolutionner les petits mots de libraires

« Les petits mots sur les livres, cela était bien au début, maintenant je trouve que cela fait un peu cafouillis surtout si, en plus, les rubriques principales (romans italiens, science-fiction...) sont écrites à la main, d’une calligraphie non uniforme, sur des supports non homogènes », indiquait donc Véronique Fauvernier.

Spécialiste de la conception de supports d’information, elle a justement réfléchi et conçu un modèle plus uniforme, certes, mais destiné à apporter une plus grande lisibilité à ces conseils de lecture. Le projet, sobrement baptisé Librairie, est à la recherche de librairies partenaires : « Afin de fabriquer les prototypes, je cherche à confronter mon idée avec leurs besoins. Ensuite, je n’aurais pas de difficultés pour la fabrication », nous explique-t-elle.

L'expérience utilisateur facilitée

Véronique Fauvernier n’a pas simplement imaginé des panneaux : cette représentation s’intègre dans un plus vaste ensemble, intitulé Coll&Diff — Collecter et Diffuser. Il entend « synthétiser des sources complémentaires pour générer un ensemble explicatif, cohérent et complet garantissant la prise en compte d’éléments validés et mis à jour périodiquement ».

À la manière de ce que les bibliothèques représentent — des lieux où l’information est réunie, à destination d’un public — Coll&Diff se décline en thèmes, regroupant des informations. L’objectif premier est la « simplicité d’utilisation et la convivialité des procédures de recherche ».

Voici comment démarre le projet Librairie : en imaginant les améliorations qu’il soit possible d’apporter aux commerces, elle a défini plusieurs champs d’exploration :

• Manque d’originalité dans l’agencement, hormis les grands thèmes (littérature française, littérature espagnole, policiers,....), peu de classements spécifiques

• Les livres sont posés sur une table et ne semblent pas avoir de vie, ils sont statiques et n’ont pas de lien entre eux

• L’impression d’ensemble est parfois suffocante : trop de livres, peu de repères. Ce qui peut limiter notre envie de découvrir les écrivains que nous n’avons jamais lus.

• Les indications de classement sont souvent écrites à la main : pas d’homogénéité dans la calligraphie, inscription à la va vite sur des supports papier différents.

Et en dernier lieu, les fameux petits mots qui « troublent le visuel de la page de couverture, la lecture à l’horizontale (à plat) est monotone. Nous sommes presque toujours les yeux dirigés vers le bas ». En s’appuyant sur la rentrée littéraire de 2021, elle a donc mis en œuvre son système de modélisation : collecte des données, autour des sélections d’ouvrages, et création de supports de classifications.

En découlent des infographies et des étiquettes/pancartes, qui répondraient aux problématiques évoquées. « Pour être lisibles, les infographies les plus complexes sont à éditer sur un format 1 200 x 360 ou 1 000 x 472. Cela peut sembler volumineux, mais je pense qu’elles ont leur place sur une table et équilibre bien l’ensemble. L’idéal étant de la/les mettre en vitrine ou sur un mur ou de prévoir des espaces spéciaux lors de l'aménagement de la librairie », nous précise-t-elle.

« Les étiquettes/pancartes peuvent accueillir de 4 à 6 “petits mots des libraires” sur un format A4 et double face (donc de 8 à 12). Dans la mesure où les librairies sont déjà bien colorées, il est préférable qu’elles soient monochromes (d’une couleur rarement utiliser pour la couverture des livres, le vert ?). »

Premier avantage, le procédé peut trouver sa place dans tout type de librairie, sans restrictions, et bénéficier d’une personnalisation suivant les envies. Reste désormais à piquer la curiosité des premiers concernés – et, pourquoi pas, élargir le spectre au domaine des bibliothèques, qui en profiteraient tout autant ?

crédits photo : Librairie L'instant - Paris XV, ActuaLitté CC BY SA 2.0